51-летняя Дженнифер Лопес снялась в латексном наряде. Фото

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес похвасталась подтянутой фигурой в ярком наряде.

На своей странице в Instagram она опубликовала серию свежих снимков. Знаменитость позировала в белом латексном топе, обтягивающих штанах и туфлях на высоком каблуке с тигровым принтом. Свой образ она дополнила выразительным макияжем и красивой укладкой (кадр можно посмотреть ниже).

"Направляюсь в весну…", – подписала фото бизнесвумен.

Поклонники в комментариях засыпали 51-летнюю звезду комплиментами, подчеркивая, что ее внешний вид приятно впечатляет:

"Прекрасная", "Милая", "Королева!", "Ты просто сногсшибательная".

Напомним, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, пока не решила начать полноценную актерскую карьеру. Свою первую главную роль Лопес получила в биографическом фильме о певице Селене в 1997 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес поделилась пикантным фото, на котором засветила пышный бюст. Она позировала в откровенном розовом купальнике и с мокрыми волосами перед зеркалом.