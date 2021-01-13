51-летняя Дженнифер Лопес полностью обнажилась в новом видео

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес представила в сети тизер клипа на новую песню In The Morning, в котором она полностью обнажилась.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что в ролике Лопес позировала с ангельскими крыльями, прикрыв обнаженные части тела руками. Певица также появилась в клипе в соблазнительных платьях (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я так рада, что скоро вы увидите официальное видео на In The Morning. Он полон символизма о мрачных односторонних отношениях и осознания того, что вы не можете изменить никого. Вы можете изменить только себя. Вырастите свои собственные крылья и уходите от всех, кто не ценит вас", – прокомментировала публикацию Лопес.

Поклонники пришли в восторг от пикантной публикации Лопес. Многие отметили, что с нетерпением ждут премьеры нового клипа певицы.

"Ты выглядишь потрясающе", "Очень жду премьеры клипа", "Настоящий ангел", "Невероятно", "Горячо", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками в сети видео, на котором продемонстрировала свое лицо полностью без макияжа. 51-летнюю певицу засыпали комплиментами.