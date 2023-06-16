Леди Гага, Кэти Перри и другие знаменитости, которых не узнать без макияжа. Фото

Удачный макияж – минималистичный; тот, который подчеркивает естественную красоту. Хуже, когда человек "рисует" новое лицо: существенно меняет форму глаз, делает агрессивный контуринг и визуально увеличивает губы.

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Среди звезд Голливуда немало тех, кто косметикой меняет себя до неузнаваемости. Их мотивы ясны – стать заметными среди миллионов других, кто хочет быть в центре внимания. Подробнее об этих красавицах читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Леди Гага (37 лет)

Американская певица и актриса Леди Гага в своем раннем творчестве часто шокировала публику ярким макияжем и пошлыми нарядами. Это помогло ей стремительно получить мировую славу, и до сих пор держаться на высоте. С возрастом знаменитость начала наносить меньше "грима". Лишь изредка дефилирует красными дорожками с темными тенями и подведенными глазами. На фото без косметики ее узнают разве самые преданные фанаты.

2. Хайди Клум (50 лет)

Немецкая топ-модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в 50 выглядит на 15 лет моложе. Ей достаточно лишь слегка подчеркнуть свою красоту. Но визажисты думают иначе. Они макияжем существенно увеличивают глаза и агрессивным контурингом подчеркивают скулы. Следовательно, без косметики Хайди – совсем другой человек.

3. Рита Ора (32 года)

Английская певица Рита Ора почти не дает коже отдыхать от косметики. Она наносит макияж перед собственными выступлениями, выходом в магазин или перед занятиями спортом. Последнее особенно вредит коже. Это чревато появлением прыщей и воспалительных процессов. Дело в том, что при физических нагрузках кожа более энергично выделяет пот и кожное сало. В то время как остатки декоративной косметики на лице закупоривают поры, препятствуя их выведению. Похоже, это Риту Ору не останавливает. Лишь изредка папарацци удавалось "ловить" на объективы знаменитость без косметики.

4. Адель (35 лет)

Английская певица и автор песен Адель для сценических образов использует смелый макияж. Речь идет о драматическом "кошачьем взгляде" за счет стрелок и пышных ресниц, насыщенной помаде в натуральных оттенках и подчеркнутых румянами скулах. В реальной жизни Адель почти не пользуется косметикой. И не зря. Так она выглядит моложе реального возраста.

5. Кэти Перри (38 лет)

Американская певица и композитор Кэти Перри всегда любила экспериментировать с образами. Она подчеркивает свои данные с помощью нетривиальных нарядов и яркого макияжа. Кэти чуть ли не на каждом мероприятии появляется с густыми и пышными ресницами, длинными стрелками или smoky eyes и с насыщенной помадой на губах. Без косметики она так же миловидна, но узнать труднее.

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