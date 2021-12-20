Мадонна и Леди Гага: 5 знаменитостей, переживших изнасилование в юности. Фото

По статистике ВОЗ каждая третья женщина в мире становилась жертвой насилия, а еще миллионы девушек это скрывают. Многих всемирно известных звезд изнасиловали в детстве, но только спустя годы они решились об этом рассказать.

Опра Уинфри забеременела от насильника, а Памелу Андерсон взяли силой сразу несколько мужчин. OBOZREVATEL рассказывает о знаменитостях, которые в юности потерпели сексуальное насилие.

Опра Уинфри – 9 лет

Самая популярная телеведущая Опра Уинфри с девяти лет страдала от сексуального насилия. Ее братья, дядя и друзья ее насиловали, и в конце концов в 14 лет она забеременела. Опра родила ребенка, но малыш погиб. Ведущая вспомнила о страданиях в детстве в сериале "Я, которого вы не видите".

Видео дня

Памела Андерсон – 12 лет

Секс-символ Голливуда Памела Андерсон рассказала в интервью The Sun, когда ей было всего 12 лет, ее изнасиловал 25-летний приятель. Насильник был другом ее брата. В 15 лет Андерсон стала жертвой группового изнасилования. Всех парней пригласил бывший бойфренд.

Деми Мур – 15 лет

Голливудскую актрису Деми Мур в 15 лет изнасиловал пожилой мужчина. Об этом она написала в своих мемуарах "Наизнанку". Звезда вспомнила, что ее мама злоупотребляла алкоголем и водила дочь по барам, чтобы привлекать мужчин. Оказалось, что мать Деми пригласила насильника домой, а он заплатил ей 500 долларов.

Леди Гага –​ ​ 19 лет

Певицу Леди Гагу в 19 ​​лет изнасиловал продюсер. Об этом она рассказала спустя много лет в интервью Опре Уинфри. Звезда боялась осуждения общества и долго проходила психологическую и физическую терапию, чтобы избавиться от последствий. У Гаги осталось посттравматическое стрессовое расстройство, поэтому она еженедельно посещает психолога.

Мадонна – 19 лет

Певицу Мадонну изнасиловали в подъезде в Нью-Йорке. Преступник схватил 19-летнюю будущую звезду и угрожал ножом, насилуя ее. Об этом пишет Harpers Bazaar. Мадонна не заявила в полицию и только когда стала известной рассказала об этом в интервью.

Ранее OBOZREVATEL писал: