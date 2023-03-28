5 забавных случаев, когда Кейт Миддлтон ''забыла'', что она – герцогиня

12 лет назад Кейт Миддлтон стала частью королевской семьи. Герцогиня, чтобы соответствовать статусу, существенно скорректировала свои манеры поведения. Теперь это элегантная и приветливая леди, которая на публике лишний раз своего мужа принца Уильяма за руку не возьмет. Протокол запрещает.

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Исключения также случаются. И довольно забавные. OBOZREVATEL подготовил подборку видео и фото, где Кейт Миддлтон немного озорничает.

1. Битва снежками

В феврале 2018 года Кэтрин и Уильям находились на базе отдыха Холменколлен (Норвегия). Когда супруги вышли к тренировочной лыжной базе, беременная на тот момент герцогиня слепила снежок – и запустила его в голову будущего короля. Этот комический момент попал в объективы фотографов.

Кстати, это было не единожды. В 2016 году Кенсингтонский дворец опубликовал фотосессию из секретного Кембриджского отпуска. В кадр попал момент броска снежка в принца.

2. Танцы в Тувалу

В 2012 году принц Уильям и принцесса Кэтрин уехали в тур по тихоокеанским странам. На одной из церемоний в Тувалу местные жители одели королевских лиц в национальные костюмы и пригласили принять участие в танцах. Те не отказались. Герцогиня повторила за женщинами изящные движения бедрами и руками.

3. Дуэль волшебников

Герцоги Кембриджские – поклонники фильмов о Гарри Поттере (экранизации по книгам писательницы Джоан Роулинг). Яркое тому доказательство – визит супругов в студию Warner Bros в Ливсдене (2013). Кейт Миддлтон, разгуливая по залам, с интересом рассматривала декорации и изучала приемы, как нужно управлять волшебной палочкой. После экскурсии принцесса начала дуэль со своим мужем.

4. Игра в крикет

Азартной Кейт Миддлтон тяжело усидеть на месте, когда она посещает спортивные состязания. Так, во время тура по Индии принцесса не отказалась сыграть в крикет (командная игра с мячом и битой). Ее даже не остановила обувь на высокой платформе. Ее Величество взяла в руки биту, стала в стойку – и попала по мячу, чему очень обрадовалась.

5. Стрельба из лука

Спортивный азарт не покинул принцессу Уэльскую и в Бутане. Тогда она решила попробовать свои силы в любимых занятиях местных жителей – в стрельбе из лука и метании дротиков. Тогда Кэтрин, на каблуках и в длинном платье, натянула тетиву и выпустила стрелу мимо цели. Она не очень расстроилась. Скорее обрадовалась, что попробовала.

Как сообщал OBOZREVATEL, королева Великобритании Елизавета II соблюдала правила, которых требовал протокол. Но это не мешало ей иногда капризничать и даже злоупотреблять своим статусом. Подробнее читайте в нашем материале.

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