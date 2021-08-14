5 украинских звезд, заметно похудевших этим летом. Фото

Многие украинские знаменитости этим летом занялись своей фигурой. Они активно посещают спортивные тренировки, сидят на диетах и правильно питаются. Результатами звезды делятся с поклонниками в сети и поражают выдержкой и силой воли.

OBOZREVATEL подробно расскажет, какие украинские знаменитости сейчас активно приводят свое тело в порядок и каковы их результаты. Среди них – Джамала, Наталья Могилевская, Олег Кензов и другие (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Знаменитая певица с помощью правильного питания смогла похудеть на шесть килограммов за полтора месяца. Изначально знаменитость весила 69 кг. В общем она планирует скинуть 10 кг. Основной акцент в рационе артистки – сбалансированное питание, в котором много зелени, и отсутствие ужина.

Видео дня

Благодаря диете певица сбросила пять килограммов за месяц. Сейчас у нее небольшой период отдыха, и она позволяет себе есть фрукты, которые раньше нельзя было употреблять. По словам артистки, в планах у нее похудеть еще на пять кг.

Певцу удалось сбросить 16 килограммов за две недели благодаря домашним физическим нагрузкам. Кроме того, артист питался творогом, сыром с медом, а иногда с луком и укропом. Известно, что изначально певец весил 116 килограммов. На данный момент у него в планах сбросить еще 6-8 кг.

Украинская певица после родов похудела на 20 кг. Знаменитость шла рожать с весом 74 кг, а уже дома была 67 кг. Спустя три месяца исполнительница увидела на весах 60. Тодоренко советует обратить внимание на питание. По ее мнению, оно должно быть сбалансированным. Кроме того, у звезды был режим – прием пищи каждые 4 часа и перекусы. А с 22:00 до 7:00 только вода, чай и хлебцы по желанию.

Популярный актер за год похудел на 21 килограмм и в дальнейшем планирует сбрасывать вес. Знаменитость поставил перед собой цель за три месяца избавиться еще 12 килограммов. Никишин полностью отказался от алкоголя и поедания вредной еды. Также он занимается с тренером онлайн по программе, которую ему написали после анализов и замеров.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 37-летний голливудский актер, звезда фильмов "Мачо и ботан", "Побег из Вегаса" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл недавно радикально изменил имидж. Мужчина всерьез занялся собой, похудел, а также набил себе символическую татуировку.