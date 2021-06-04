Кристина Агилера в 90-х и сейчас: в сети опубликовали фото

В сети показали, как американская певица, танцовщица и продюсер Кристина Агилера выглядела в 90-х годах. Фанаты отметили, что артистка практически не изменилась за это время.

Соответствующий фотоколлаж разместили на странице в Instagram "Зірковий шлях". На архивном кадре Агилера позировала с разноцветными дредами на голове и ярким макияжем. Она была одета в кроп-топ и джинсы с низкой посадкой. Знаменитость дополнила свой образ джинсовой кепкой и массивными аксессуарами (чтобы смотреть, проскролльте до конца страницы).

На втором снимке, который был сделан недавно, Кристина запечатлена в лиловой блузе и юбке красного цвета. Волосы у звезды на фото собраны в пучок, а на лице нанесен выразительный макияж.

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"Вообще не изменилась. Такая же, как и была. Очень красивая", – написал один из фолловеров.

Коротко о знаменитости:

Кристина Агилера – американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер, телезвезда, филантроп, а также посол доброй воли ООН. Обладательница шести премий "Грэмми", одной "Латинской премии Грэмми" и звезды на Голливудской "Аллее славы". В 2010 году дебютировала как киноактриса в фильме "Бурлеск", в 2011-2016 годам была наставником музыкального телеконкурса The Voice.

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