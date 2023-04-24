Ездят на бюджетных авто и носят небрендовую одежду: 5 самых богатых звезд, которые живут экономно

Не все звезды Голливуда – транжиры. Есть такие, которые не ставят материальные блага в приоритет. Им достаточно неплохой (а не лучшей) машины, скромной недвижимости и бюджетной одежды в гардеробе. Изредка могут побаловать себя дорогими подарками, но это скорее как исключение.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL о знаменитостях, которые не гонятся за роскошью, имея при этом в запасе солидные гонорары. Им и так хорошо живется.

1. Тоби Магуайр

Американский актер и продюсер Тоби Магуайр с детства знает, как это – экономить на всем. Когда мальчику было 2 года, его родители развелись. После этого пришлось жить на небольшую зарплату матери и социальной помощи. В свои 13 лет Тоби бросил школу и стал подрабатывать, снимаясь в рекламных роликах. Это привело его в большое кино. И даже после построения успешной карьеры Магуайр не стал выбрасывать деньги на ветер: откладывал их на будущее. "Расточительство приведет лишь к тому, что мне придется сниматься в фильмах исключительно ради заработка и выживания – такой подход меня не устраивает", – сказал актер в одном из интервью.

2. Дженнифер Лоуренс

Американская актриса Дженнифер Лоуренс благодаря съемкам в кино заработала более 100 миллионов долларов. Но это не соблазняет знаменитость тратить их на дорогие автомобили. Она водит простенький кабриолет гольф-класса – Volkswagen Eos, а заработанные средства в большинстве своем отдает в благотворительные фонды. Еду и одежду Дженнифер покупает в магазинах с демократичными ценами, а бытом занимается сама.

3. Пол Маккартни

Британский певец, композитор, автор песен, а также один из основателей и участников рок-группы The Beatles Пол Маккартни имеет капитал в размере более 1 миллиарда долларов. Его он тратит не на дорогие гостиницы, одежду и машины, а на благотворительные фонды. В повседневной жизни экономит на всем. Однажды даже отказался оплачивать обучение дочери в престижном учебном заведении. Сказал, что она должна ходить в государственную школу.

4. Сара Джессика Паркер

Американская актриса, известная ролью Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе", Сара Джессика Паркер выросла в многодетной семье, качество жизни которой зависело от социальной помощи. Ее родители экономили на всем: на еде, одежде и жилье.

В настоящее время капитал Сары составляет более 100 миллионов долларов. Благодаря этому она смогла приобрести дом в престижном районе Нью-Йорка – в Гринвич-Виллидже. На всем остальном ее семья экономит. Например, для детей актрисы вполне привычной является передача одежды от старших младшим.

5. Кира Найтли

Английская актриса и модель Кира Найтли, благодаря успешной кинокарьере, смогла заработать около 70 миллионов долларов. Но чтобы не забывать о действительно важных вещах, установила ограничение расходов на каждый месяц. Она не арендует номера в люксовых отелях, не ходит к профессиональным стилистам и визажистам, а также не покупает вещи дорогих брендов. "Главное в жизни – человеческое общение, семья и друзья", – сказала в одном из интервью знаменитость.

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