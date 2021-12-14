5 страшных пророчеств Нострадамуса, которые сбылись

Французский астролог и пророк Нострадамус появился на свет 518 лет назад 14 декабря. Известный провидец обладал сверхъестественными способностями и предвидел катастрофы, которые произошли спустя сотни лет.

Его настоящее имя – Мишель де Нотрдам. Он походит из еврейской католической семьи, работал врачом, а затем научился благодаря влиянию звезд предвещать будущие события в мире. OBOZREVATEL рассказывает о сбывшихся пророчествах Нострадамуса.

Коронавирус и спасение

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Пандемия коронавируса началась в 2020 году. Впервые инфекция появилась на китайском рыбном рынке, а затем заполонила весь мир. Однако в 2021 году придумали вакцину, и уровень смертности от COVID-19 снизился.

Нострадамус упоминает об этом в своем катрене на 2020 год. "Рыба, живущая в воде и на земле, огромной волной будет выброшена на берег. У нее странная форма: и привлекательная, и ужасная. С моря к стенам города подойдут враги", – предсказывал астролог. Кроме этого, он предусмотрел спасение: "О, какая дороговизна! Двое великих благотворителей принесут помощь отовсюду, по земле и по морю".

Теракт в Нью-Йорке 11 сентября

Теракт в Нью-Йорке произошел 11 сентября 2001 года, когда два самолета, за рулем которых были камикадзе, врезались в башни-близнецы. Нью-Йорк находится на широте 45 градусов, самолеты при падении образовали угол 45 градусов к земле.

Нострадамус писал, что на 45 градусе загорится небо, пламя достигнет большого города, и огонь поднимется немедленно. Холодное и жестокое сердце принесет кровь, а пощады не будет ни для кого.

Атомная бомба

Атомное оружие впервые применили в 1945 году, когда США сбросили две бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

Нострадамус предсказал еще в XVI веке в ежегодном сборнике создание бомбы. Он писал, что небесная стрела протянет крыло смерти. Гордый народ убьет упавший с неба камень. Что-то ужасное создал человек, и это приведет к уничтожению мира. Исследователи по-разному расшифровывают слова провидца, но большинство сошлось во мнении, что он имел в виду ядерный гриб.

Большой лондонский пожар

В сентябре 1666 года в Лондоне произошел масштабный пожар, который тушили в течение четырех суток. Первой загорелась маленькая пекарня. В британской столице выгорело дотла 14 тысяч домов. Огонь не достиг Вестминстерского района, где жила королевская семья.

Провидец Нострадамус написал за 100 лет до этого, что кровь невинных будет течь по Лондону через горящий огонь.

Зверства Гитлера

Во время Второй мировой войны погибли миллионы из десятков стран. От нападений Гитлера страдали и дети, и женщины. Адольф Гитлер провел свое детство в нищете, а затем со своим войском покорял Европу и пошел на Восток. Власть в Германии он захватил благодаря манипуляциям и красноречию.

Нострадамус писал о мальчике из бедной семьи, который "силой вещей заставил людей уходить за собой". Предсказывал, что с армией он дойдет до восточных земель.

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