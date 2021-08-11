Ванга умерла 25 лет назад: самые яркие цитаты великой провидицы

Болгарская провидица Ванга умерла ровно 25 лет назад, 11 августа. Она прожила 85 лет. Узнав о том, что заболела от рака груди, женщина решила не делать операцию.

Поговаривали, что знаменитая провидица умела разговаривать с потусторонними силами – задавала им вопросы, а те якобы отвечали. OBOZREVATEL решил вспомнить самые яркие высказывания Ванги, а также важные советы, которые она давала своим визитерам при жизни.

"Почему вы боитесь смерти? Она так красива. Я вижу ее в облике улыбающейся молодой женщины с распущенными светлыми волосами".

"Чтобы избавиться от недугов и хворей, надо стать очень добрым и чутким человеком. Земля ждет от нас благодарности за то, что мы пришли и живем на ней. Мы платим Земле долги, как квартирную плату. Каждый человек платит".

Видео дня

"Все природные катаклизмы и общественные потрясения были предопределены влиянием звезд, планет и комет".

"Не думайте, что вы свободны делать все, что заблагорассудится, никто не свободен".

"Все чаще вы будете встречать людей, которые имеют глаза, да не видят, уши имеют, да не слышат. Брат пойдет против брата, матери будут бросать детей своих. Каждый будет искать способ спасаться поодиночке. Некоторые – горстка их – разбогатеют, а народ обнищает, чем дальше, тем хуже. Много болезней появится, люди начнут вымирать, как мухи".

"Будущее принадлежит добрым людям, и они будут жить в прекрасном мире, который сейчас нам трудно себе вообразить".

"Не борись с дураками – они не больно страшны, не пробуй их исправить или изменить. Куда страшнее придурки. Они готовы преподнести такое, что может весь народ взбудоражить".

"Не желайте слишком многого – вы не сможете расплатиться".

"Любовь – диковинная и капризная птица – сама выбирает, где жить. В любой момент может вспорхнуть и улететь, оставив наши сердца замерзать в одиночестве".

"Придет день, когда ложь исчезнет с лица Земли. Не будет насилия и воровства. Прекратятся войны, оставшиеся в живых будут знать цену жизни и будут оберегать ее".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, болгарская ясновидящая Ванга еще в прошлом веке могла предсказать пандемию коронавируса 2019-nCoV, который уже забрал жизни почти 5 тысяч человек во всем мире.