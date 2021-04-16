5 курьезных ситуаций на борту самолета, которые чуть не сорвали полет

Работники авиации часто сталкиваются с ситуациями, которые вы не увидите в офисе или на деловой встрече. На борту самолета можно за несколько часов получить больше впечатлений, чем за неделю отпуска.

OBOZREVATEL собрал самые необычные, веселые и трогательные истории, сюжет которых разворачивался в самолете. Иногда прямо на борту происходят судьбоносные события.

На борт самолета попала мышь. pixabay.com

В 2017 году вылет рейса авиакомпании British Airways из Лондона в Сан-Франциско задержался, поскольку на борт попала мышь. "Произошло очень неожиданное событие", – описал ситуацию член экипажа в громкоговоритель. Самолеты не имеют права вылетать с грызунами, ведь они могут повредить электронику. Авиакомпания приняла решение пересадить пассажиров в другой самолет.

Украинка приняла роды в самолете. facebook/Алена Федченко

Появление малышей прямо в самолете – не редкость, но всегда неожиданность для пассажиров и бортпроводников. В 2020 году врач Алена Федченко приняла роды у женщины из Таиланда на борту самолета компании Qatar Airlines, летевшего из Дохи в Бангкок. Женщина скрыла срок беременности и роды начались на высоте 13 тысяч метров. К счастью, мальчик родился здоровым.

Двое пассажиров летели сами на борту самолета.

Самолет авиакомпании Delta летел из Кливленда в Нью-Йорк, но перед посадкой задержался аж на 11 часов. Почти все пассажиры отказались лететь. Ждать остались двое терпеливых парней, которые впоследствии улетели только вдвоем указанным рейсом.

Мужчина решил сэкономить на багаже. The Daily Mail

Пассажир не хотел переплачивать за багаж, поэтому перед отлетом надел на себя все вещи, которые собирался взять с собой: 6 футболок, 4 свитера, 3 пары джинсов, 2 пары кроссовок, 2 куртки и 2 шляпы. Во время полета он потерял сознание от теплового удара. Об этом сообщили в Daily Mail.

Мальчик без билета попал в самолет. pexels.com

В 2012 году 11-летний Лиам Коркоран без билета и документов попал в самолет, который летел из Англии в Италию. Мальчик давно хотел осуществить воздушное путешествие и убежал во время прогулки с мамой. Зайти в салон самолета оказалось несложно: сначала подросток прошел проверку службы безопасности, потом потерялся в толпе и проскользнул на паспортном контроле. Нарушителя обнаружили, когда воздушное судно находилось на высоте.

Ранее OBOZREVATEL писал: