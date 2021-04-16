5 курйозних ситуацій на борту літака, які ледь не зірвали політ

Працівники авіації часто стикаються із ситуаціями, які ви не побачите в офісі або на діловій зустрічі. На борту літака можна за декілька годин отримати більше вражень, ніж за тиждень відпустки.

OBOZREVATEL зібрав найбільш незвичайні, веселі і зворушливі історії, сюжет яких розгортався в літаку. Іноді прямо на борту відбуваються доленосні події.

На борт літака потрапила миша. pixabay.com

У 2017 році виліт рейсу авіакомпанії British Airways із Лондона у Сан-Франциско затримався, оскільки на борт потрапила миша. "Сталася дуже несподівана подія", – описав ситуацію член екіпажу в гучномовець. Літаки не мають права вилітати з гризунами, адже вони можуть пошкодити електроніку. Авіакомпанія ухвалила рішення пересадити пасажирів в інший літак.

Українка прийняла пологи в літаку. facebook/Альона Федченко

Поява малюків прямо в літаку – не рідкість, але завжди несподіванка для пасажирів і бортпровідників. У 2020 році лікарка Альона Федченко прийняла пологи у жінки з Таїланду на борту літака компанії Qatar Airlines, який летів із Дохи у Бангкок. Жінка приховала термін вагітності й пологи почались на висоті 13 тисяч метрів. На щастя, хлопчик народився здоровим.

Двоє пасажирів летіли самі на борту літака.

Літак авіакомпанії Delta летів із Клівленда до Нью-Йорка, але перед посадкою затримався аж на 11 годин. Майже всі пасажири відмовилися летіти. Чекати залишилося двоє терплячих хлопців, які згодом полетіли тільки вдвох зазначеним рейсом.

Чоловік вирішив зекономити на багажі. The Daily Mail

Пасажир не хотів переплачувати за багаж, тому перед відльотом одягнув на себе всі речі, які збирався взяти із собою: 6 футболок, 4 светри, 3 пари джинсів, 2 пари кросівок, 2 куртки та 2 капелюхи. Під час польоту він втратив свідомість від теплового удару. Про це повідомили у Daily Mail.

Хлопчик без квитка потрапив у літак. pexels.com

У 2012 році 11-річний Ліам Коркоран без квитка і документів потрапив у літак, що летів з Англії в Італію. Хлопчик давно хотів здійснити повітряну подорож і втік під час прогулянки з мамою. Зайти в салон літака виявилося нескладно: спочатку підліток пройшов перевірку служби безпеки, потім загубився в натовпі і прослизнув на паспортному контролі. Порушника виявили, коли повітряне судно було на висоті.

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