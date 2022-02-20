5 фитнес-бабушек со спортивными фигурами, которые не выглядят на свой возраст. Фото

Начать заниматься спортом – никогда не поздно. Это доказывают женщины, которые пришли спортзал после 40 лет и смогли привести себя в невероятно стройную и сексуальную форму.

Спортсменки в возрасте не обращаются к пластическим хирургам. Секрет их молодости в здоровом питании и интенсивных тренировках. OBOZREVATEL рассказывает о бабушках, которые выглядят на десятки лет моложе.

Дженис Лоррейн – 78 лет

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Фитнес-модель Дженис Лоррейн до 55 лет не занималась профессионально спортом. Однако, когда начала замечать на своем теле целлюлит и признаки старения, захотела продлить молодость. Ее бойфренд Дэвид, который на 30 лет младше, предложил вместе пойти в спортзал. Спустя 20 лет они все еще встречаются.

Сейчас пенсионерка является победительницей многих соревнований по бодибилдингу. Ею гордятся трое детей и молодой парень. Лоррейн считается самой старейшей культуристкой в Австралии, а также воспитывает троих внуков. Врачи обнаружили, что в 78 лет у женщины кости 25-летнего человека.

Джоан Макдональд – 77 лет

Спортсменка из Канады Джоан Макдональд имеет полтора миллиона фолловеров в Instagram. Женщина доказала, что никогда не поздно трансформировать свою фигуру даже после 70 лет. Джоан весила около 100 килограммов, но решила похудеть, когда начались проблемы со здоровьем. Макдональд перенесла замену коленного сустава.

Джоан стала фанаткой фитнеса и в 77 лет тренируется наравне с молодыми девушками. Лишние килограммы она заменила упругими мышцами. Макдональд забыла, что такое таблетки и болезни. В соцсетях она публикует фото в купальниках, топах и лосинах.

Шейла Кисс – 63 года

Ранее Шейла Кисс была успешной моделью в Австралии и после 60-летия завершила карьеру манекенщицы и начала развивать блог в Instagram. Сейчас блоггерше 63 года, однако она не похожа на привычную пенсионерку. Красавица путешествует по миру, позирует в купальнике, а ее фигуре завидуют даже юные девушки.

Шейла начала заниматься спортом, когда во второй раз стала мамой и после родов набрала вес. Она 6 раз в неделю посещает спортзал и практикует йогу. Это помогает ей продлить молодость и не ложиться под нож пластических хирургов.

Шэрон Орвал – 56 лет

Успешная бизнесвумен, жена и мамочка Шерон Орвал является сексуальной блондинка в свои 56 лет. Ее муж – Марк Орвал является известным австралийским футболистом. Красавица часто публикует фото в сети в бикини, демонстрируя стройную фигуру, кубики пресса и подкаченные ягодицы.

Раньше женщина служила в полиции, а сейчас занимается собственным бизнесом: продает пищевые добавки коллагену и косметику. Шэрон называют одной из самых горячих бабушек в мире, а кто видит ее в жизни, ни за что не поверит, что у нее уже есть внук.

Шарлин Фарнсворт – 51 год

Блогер Шарлин Фарнсворт в 50 лет работает моделью белья. 10 лет назад она не занималась спортом и была уборщицей. Врачи заподозрили у нее рак горла, но диагноз оказался ложным. С тех пор она поняла, что жизнь слишком коротка, нужно прожить ее ярко и незабываемо.

Сейчас Шарлин живет в свое удовольствие, много путешествует и ведет блог. На страницу сексуальной бабушки подписаны более 200 тысяч поклонников. Женщина шесть раз в неделю занимается тяжелой атлетикой.

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