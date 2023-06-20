Шэрон Стоун, Мишель Пфайффер и другие актрисы, начавшие карьеру с конкурсов красоты

Иногда борьба за победу в конкурсе красоты – не только азарт, но способ заявить о себе миру. О талантливых участниках пишут в СМИ. Их приглашают на интервью. А еще – замечают те, кто давно плавает в шоу-бизнесе.

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Кому из знаменитостей удалось не только получить титул "Мисс...", но и стать ближе к миру кино и моды? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Мишель Пфайффер

Американская актриса Мишель Пфайффер в 1977 году победила в конкурсе "Мисс округа Орандж". Позже повторила успех на "Мисс Калифорния". Правда, этот опыт не принес девушке желаемой славы. К ней предвзято относились режиссеры. Думали, что Мишель способна играть только сексуальных и глупеньких персонажей.

Чтобы получать предложения на серьезные роли, Пфайффер убрала из резюме информацию об участии в конкурсах красоты. И это сработало. Она снялась в высокобюджетных лентах "Лицо со шрамом" (1983), "Звездная пыль" (2007), "Уйти не попрощавшись" (2020) и "Убийство в „Восточном экспрессе"" (2017).

2. Хэлли Берри

Американская киноактриса и модель Хэлли Берри, известная по фильмам "Готика", "Бал монстров" и "Похищение", в университетские годы стала "Юной Мисс Америка" и "Мисс Огайо". В 1986 году подняла планку – заняла 6 место на конкурсе "Мисс мира". Тогда она стала первой афро-американской представительницей США. Эти победы приблизили ее к мечте. Хэлли быстро начала покорять голливудский кинематограф, и в свои 56 продолжает принимать предложения от режиссеров.

3. Шэрон Стоун

Американская актриса, продюсер и модель Шэрон Стоун, звезда фильма "Основной инстинкт", в 18 лет победила в конкурсе "Мисс Крофорд". Благодаря этому ее заметили представители одного из модельных агентств и пригласили к сотрудничеству. Девушка имела отличные успехи в этой индустрии, однако решила попробовать ходить на кинокастинги. И не зря. Благодаря убедительной игре на экране ей удалось стать одной из самых успешных актрис.

4. Опра Уинфри

Американская актриса, телеведущая и писательница Опра Уинфри еще в школе получила титул "Темнокожая Мисс Теннесси". Эта победа не дала пробить путь к шоу-бизнесу, но помогла стать уверенной в себе. В одном из интервью Опра призналась, что никогда не хотела покорять подиумы, но полученный опыт точно не считает лишним.

5. Ким Бейсингер

Американская актриса и фотомодель Ким Бейсингер, которая в 1983 году сыграла девушку Бонда в фильме "Никогда не говори „никогда"", еще в детстве решила, что хочет быть моделью. И ей это удалось. Еще в 17 лет Ким завоевала титул "Мисс Джорджия", а позже – "Мисс Америка". Девушку заметили в топовых модельных агентствах, с которыми та некоторое время сотрудничала, но вскоре переключилась на съемки в кино.

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