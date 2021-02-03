47-летняя Хайди Клум засветила голые ягодицы в наряде из туалетной бумаги

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Супермодель Хайди Клум

47-летняя немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала закулисные кадры с фотосъемки для журнала Vogue. На них звезда позировала полуобнаженной, повернувшись к камере пятой точкой.

Соответствующими снимками Клум поделилась в своих Instagram-сториз. На них она красовалась в необычном наряде, сделанном из квадратиков туалетной бумаги, налепленных на розовую подкладку. Хайди распахнула его на камеру, засветив ультратонкие стринги (все фото смотрите ниже).

Хайди Клум засветила голые ягодицы
Хайди Клум засветила голые ягодицы

Отметим, что таким образом Клум приняла участие в новом интернет-челлендже, запущенном журналом – #VogueCouchCouture, посвященном креативности и импровизации в домашних условиях.

Хайди Клум позирует в наряде из туалетной бумаги

Хайди Клум – немецкая супермодель, актриса и телеведущая. Всемирная известность пришла к ней в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated, чей тираж достигает в США 20 млн. После этого Клум стала одной из ведущих моделей компании Victoria's Secret, одним из "ангелов".

Хайди также сыграла несколько ролей в таких сериалах, как "Спин Сити", "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хайди Клум раскрыла неожиданный секрет, который помогает ей сохранить молодость. По словам звезды, она умывается детским шампунем, стоимостью 1,5 фунта.

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