47-летняя Хайди Клум засветила голые ягодицы в наряде из туалетной бумаги

47-летняя немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала закулисные кадры с фотосъемки для журнала Vogue. На них звезда позировала полуобнаженной, повернувшись к камере пятой точкой.

Соответствующими снимками Клум поделилась в своих Instagram-сториз. На них она красовалась в необычном наряде, сделанном из квадратиков туалетной бумаги, налепленных на розовую подкладку. Хайди распахнула его на камеру, засветив ультратонкие стринги (все фото смотрите ниже).

Отметим, что таким образом Клум приняла участие в новом интернет-челлендже, запущенном журналом – #VogueCouchCouture, посвященном креативности и импровизации в домашних условиях.

Хайди Клум – немецкая супермодель, актриса и телеведущая. Всемирная известность пришла к ней в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated, чей тираж достигает в США 20 млн. После этого Клум стала одной из ведущих моделей компании Victoria's Secret, одним из "ангелов".

Хайди также сыграла несколько ролей в таких сериалах, как "Спин Сити", "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хайди Клум раскрыла неожиданный секрет, который помогает ей сохранить молодость. По словам звезды, она умывается детским шампунем, стоимостью 1,5 фунта.