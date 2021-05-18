45-летняя Могилевская показала, как выглядит без фильтров и ретуши

Украинская певица Наталия Могилевская опубликовала фото, на котором показала свое лицо вблизи в лучах солнца. Артистка отметила, что на нем нет ретуши, фильтров или другой обработки.

Соответствующий снимок появился на странице 45-летней знаменитости в Instagram. Могилевская добавила, что это один из кадров ее будущего клипа, премьера которого уже 21 мая (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Поклонники оценили фото певицы. Они засыпали ее множеством комплиментов, отметив, что она выглядит очень красиво.

Коротко о знаменитости:

Наталья Могилевская – певица, актриса, телеведущая и продюсер. Звезда выпустила свой первый музыкальный альбом "Ла-ла-ла" в 1997 году. В 2004 году певица получила звание народной артистки Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками откровенным снимком. Звезда показала, как обнаженная позирует во время фотосъемки.