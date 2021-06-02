43-летняя Василиса Фролова в одном белье позировала с подросшим сыном. Фото

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова спустя несколько месяцев после родов показала подросшего сына Родиона. Она появилась в одном белье с малышом на руках.

Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram знаменитости. Она держала ребенка на руках, в то время как мальчик с восторгом смотрел на свою маму и пытался ей улыбаться (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Сама одетая, а ребенка голым таскает". Разделась специально для таких комментаторов", – объяснила звезда свое появление в кадре в одном белье.

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Поклонники в комментариях отметили, что и мама, и малыш выглядят очень счастливыми на фото. Вот, что они пишут по этому поводу:

"Кайф", "Какая невероятная энергия! И такие красивые!", "Обожаю", "Какой прекрасный кадр", "Вася, вы прекрасны", "В ваших глазах счастье быть мамой… Это видно через объектив камеры! Такие эмоции приятно видеть!", "Растет малыш", "Моя ж ты прекрасная Василиса!".

Коротко о знаменитости:

Василиса Фролова – украинская телеведущая, модель и актриса. С 24 августа 2017 года является лицом и ведущей "Прямого" канала. Официально знаменитость никогда не была замужем. При этом она не скрывала, что у нее есть любимый мужчина – ее гражданский муж. 18 ноября 2020 года Фролова сообщила, что ждет первенца.

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