40-летняя Пэрис Хилтон ждет первенца – СМИ

Популярная американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон в скором времени впервые станет мамой. Вместе со своим возлюбленным Картером она прибегла к процедуре ЭКО в январе этого года.

Соответствующая информация опубликована на сайте Page Six. В своих интервью Хилтон заявляла, что с Картером они постоянно говорят о предстоящей свадьбе, а также уже выбирают имя для малыша (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Картер – мужчина моей мечты на сто процентов. Мы постоянно говорим о планах на свадьбу и подбираем имя нашему будущему ребенку", – разоткровенничалась ранее знаменитость.

Видео дня

Представители пары пока никак не отреагировали на заявление о беременности актрисы.

Напомним, что Пэрис Хилтон и Картер Реум обручились в феврале после года отношений. Известно, что мужчина сделал предложение своей возлюбленной на частном острове и подарил ей бриллиантовое кольцо ювелирного дома Jean Dousset.

Избранник Пэрис является бизнесменом и довольно известным: вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер является автором книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Хилтон и Рэум впервые заметили вместе в январе 2020 года.

Коротко о знаменитости:

Пэрис Хилтон – бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса – крупнейшей в мире сети отелей "Hilton Hotels". Известность ей принесли реалити-шоу "Простая жизнь", в котором она сыграла со своей подругой Николь Ричи, а также скандальная светская жизнь. В СМИ Хилтон преподносится в первую очередь как "светская львица" и даже как главная "светская львица планеты" (в 2008 году).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пэрис Хилтон решила вспомнить юность и показала поклонникам свои архивные фото в небольшом ролике. Юная девочка предстала с модной прической в виде рваной челки и в полупрозрачных солнцезащитных очках.