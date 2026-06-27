40-летняя Оля Цибульская, которая похудела почти на 15 кг, блеснула фигурой в прозрачном платье: сколько раньше весила певица

Украинская певица Оля Цибульская продемонстрировала потрясающую фигуру после похудения почти на 15 килограммов. 40-летняя артистка "зажгла" на сцене концертного проекта "Музыкальная платформа" в смелом прозрачном платье без бюстгальтера, которое не оставило места для фантазии и подчеркнуло ее стройную форму.

Видео дня

Роликом с мероприятия звезда поделилась на личной странице в Instagram. Пока что она не стала вдаваться в подробности впечатляющего похудения, лишь оставила под видео ироничную надпись: "Аштанга-йога, горькие травы, бег, молодой любовник".

Кадры с Ольгой Цибульской в эпатажном образе появились и на странице "Сцена.UA" в Instagram. Впечатляющие изменения во внешности звезды мгновенно привлекли внимание журналистов, и, вероятно, в одном из интервью она раскрыла результат похудения. Авторы платформы отметили в подписи к видео, что Цибульская избавилась от лишних 15 кг, после чего певица сделала репост ролика в Stories, чем фактически подтвердила эту информацию.

Главные истории дня

Не смогли оставить без внимания поразительное похудение знаменитости и пользователи сети. Подписчики Оли Цибульской расхвалили ее впечатляющую фигуру, а также оставили массу положительных комментариев о смелом наряде:

"Оличка! Вау. Ты невероятная!"

"Супер форма!"

"Как это объяснить? Вроде бы откровенно, но не "слишком". Вы выглядите потрясающе!"

"Оля! Шикарная и невероятно красивая женщина".

"Платье просто супер. Ольга, вы в нем невероятно красивы".

"Фантастическая фигура".

Ранее Оля Цибульская признавалась, что полностью принимает свое тело при любом весе, однако работать на сцене ей гораздо легче, когда она худее. В конце марта этого года артистка откровенно рассказывала, что весила 68 килограммов и уже тогда начала работать над улучшением фигуры.

"Вес – это вечная жизненная история каждой девочки. Дело даже не в том, "нравиться-не нравиться" себе или в уверенности. Это физически тяжелее: два часа петь вживую и танцевать, когда ты весишь 68 кг, как я сейчас, чем когда ты весишь 55", – отмечала звезда.

Цибульская не стала скрывать и причину набора веса. Как призналась артистка, она не употребляет алкоголь и не курит, однако часто "заедает" стресс.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что 50-летняя Могилевская продемонстрировала фигуру в купальнике после похудения на 25 кг.

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