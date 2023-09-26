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3D-шоу, неожиданная гостья и благотворительный аукцион: MONATIK устроил "арт-терапию" для военных и гражданских

Катерина Малай
Люди
2 минуты
75
3D-шоу, неожиданная гостья и благотворительный аукцион: MONATIK устроил 'арт-терапию' для военных и гражданских

Известный украинский музыкант MONATIK (настоящее имя – Дмитрий Монатик) устроил два феерических концерта в Киеве, которые зрители назвали "арт-терапией". Три месяца исполнитель готовил масштабный перформанс с 3D-эффектами для приглашенных военных и гражданских.

На один из концертов звезды пришла неожиданная гостья – певица Наталья Могилевская. Восторженные комментарии появились на его странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артист очаровал слушателей проникновенным исполнением как новых композиций, написанных во время полномасштабного вторжения, так и старых хитов, которые "отремонтировал" в своем проекте "Repaired".

3D-шоу, неожиданная гостья и благотворительный аукцион: MONATIK устроил "арт-терапию" для военных и гражданских
Видео дня

Режиссерами концертной программы выступили TRI.Direction, воплотившие на сцене голографическое шоу. Зрителям на примере одного из домов любого двора Украины рассказали историю каждого, кто столкнулся с войной.

На концерте показали безмятежное прошлое, воинственное настоящее и светлое будущее, где украинцы будут восстанавливать свое государство.

3D-шоу, неожиданная гостья и благотворительный аукцион: MONATIK устроил "арт-терапию" для военных и гражданских

Сюрпризом для всех стало появление в один из дней специальной гости – Натальи Могилевской. Вместе звезды спели "Відірватися від землі" и "Позивний". Кроме этого, Монатик отвел часть мероприятия для благотворительного аукциона.

Среди зрителей разыгрывали вышиванку бренда "Etnodim", в которые любит наряжаться Владимир Зеленский с женой, флаг с подписью MONATIK, а также картину "Любовь космических масштабов" из коллекции "The Views", которую артист создал эксклюзивно перед концертами.

3D-шоу, неожиданная гостья и благотворительный аукцион: MONATIK устроил "арт-терапию" для военных и гражданских

Также можно было самостоятельно пожертвовать средства фондам "Охматдит", "Птахи Мадяра", "Ти як", "Фонд Маша", "Tabletochki", "Твоя опора" и "United 24".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Монатик поразил украинцев новой документальной видеоработой "Направляй меня". Артист объединил в клипе фрагменты своего благотворительного тура, за что его расхвалили в комментариях.

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