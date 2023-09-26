3D-шоу, неожиданная гостья и благотворительный аукцион: MONATIK устроил 'арт-терапию' для военных и гражданских

Известный украинский музыкант MONATIK (настоящее имя – Дмитрий Монатик) устроил два феерических концерта в Киеве, которые зрители назвали "арт-терапией". Три месяца исполнитель готовил масштабный перформанс с 3D-эффектами для приглашенных военных и гражданских.

На один из концертов звезды пришла неожиданная гостья – певица Наталья Могилевская. Восторженные комментарии появились на его странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артист очаровал слушателей проникновенным исполнением как новых композиций, написанных во время полномасштабного вторжения, так и старых хитов, которые "отремонтировал" в своем проекте "Repaired".

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Режиссерами концертной программы выступили TRI.Direction, воплотившие на сцене голографическое шоу. Зрителям на примере одного из домов любого двора Украины рассказали историю каждого, кто столкнулся с войной.

На концерте показали безмятежное прошлое, воинственное настоящее и светлое будущее, где украинцы будут восстанавливать свое государство.

Сюрпризом для всех стало появление в один из дней специальной гости – Натальи Могилевской. Вместе звезды спели "Відірватися від землі" и "Позивний". Кроме этого, Монатик отвел часть мероприятия для благотворительного аукциона.

Среди зрителей разыгрывали вышиванку бренда "Etnodim", в которые любит наряжаться Владимир Зеленский с женой, флаг с подписью MONATIK, а также картину "Любовь космических масштабов" из коллекции "The Views", которую артист создал эксклюзивно перед концертами.

Также можно было самостоятельно пожертвовать средства фондам "Охматдит", "Птахи Мадяра", "Ти як", "Фонд Маша", "Tabletochki", "Твоя опора" и "United 24".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Монатик поразил украинцев новой документальной видеоработой "Направляй меня". Артист объединил в клипе фрагменты своего благотворительного тура, за что его расхвалили в комментариях.

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