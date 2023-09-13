MONATIK поразил украинцев документальным клипом на песню 'Направляй мене', где воспел силу народа

Известный украинский музыкант MONATIK (настоящее имя – Дмитрий Монатик) поразил украинцев новой документальной видеоработой "Направляй мене". Артист объединил в клипе фрагменты своего благотворительного тура, за что его расхвалили в комментариях.

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Текст песни также отозвался в сердцах слушателей. Артист поделился, что теперь сосредоточен на эмоциях, которые его песни вызывают во время прослушивания. Релиз появился на YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Если раньше мне просто хотелось делать любимое дело своей жизни, дарить радость и счастье, то сейчас я постоянно задаюсь вопросом, а что останется после меня? Какие эмоции будут у моих детей и моей семьи при прослушивании музыки. Хочется оставить что-то весомое и ценное, что дарит эмоции счастье и улыбки на лице", – признался певец.

Его новая работа воспевает силу, выдержку и несокрушимость украинского народа. За последний год певец неоднократно сталкивался с сильными украинцами, ведь пел для военных, медиков, энергетиков, детей, потерявших дома и т.д.

"Этот клип является фиксацией благотворительного тура в историческое время для всех украинцев. Эти встречи проходят в самые темные времена в истории Независимой Украины. Именно сила духа смелых украинцев, которые постоянно живут под обстрелами и воздушными тревогами, находят силы продолжать работать, платить налоги, посещать концерты, донатить и творить историю нашей страны вместе, показана в этом видео", – говорится в описании.

Под видео оставили свои восторженные комментарии десятки человек. Они поблагодарили артиста за его деятельность и вклад в победу Украины.

"Великолепная песня! Очень нравится ваш голос и украинский язык, который звучит непревзойденно", "Большая гордость, что в Украине есть такие талантливые и замечательные люди, как Дмитрий", "Большая благодарность, что удивляете и вдохновляете нас родной украинской музыкой", "Клип в самое сердечко. И даже в такие тяжелые для украинцев времена, многие находят силы жить дальше", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Монатик побывал в Харькове с благотворительным концертом. Вместе с "Квартал 95", музыкантом Дмитрием Шуровым, исполнительницей Роксоланой и "Женским Кварталом" он провел ряд выступлений, организованных для военных, полицейских, работников ГСЧС, железнодорожников, коммунальных служб, медиков и детей, которые были эвакуированы из временно оккупированных территорий.

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