39-летняя Меган Фокс дерзко попозировала в соблазнительном белье: бывший напомнил ей о маленькой дочери

После возвращения в социальную сеть Instagram американская актриса Меган Фокс не прекращает поражать фанатов откровенными снимками. Во время новой фотосессии 39-летняя знаменитость попозировала на камеру в сексуальном белье, а чтобы еще лучше продемонстрировать впечатляющую фигуру, выбирала довольно провокационные позы.

Видео дня

Кадры спровоцировали большой фурор в сети, поэтому за сутки после публикации набрали более 3 миллионов лайков и почти 52 тысячи комментариев. Соблазнительные фото не смог оставить без внимания и бывший бойфренд актрисы, поп-певец Machine Gun Kelly, с которым она имеет общую дочь.

"Я в восторге от того, что у нас родился ребенок", – отметил исполнитель под постом экс-избранницы.

Меган Фокс создала дерзкий лук, где скомбинировала черный топ в стиле бикини с тонкими бретелями, короткие шорты и кожаные сапоги до колен. Знаменитость распустила свои темные волосы, а из аксессуаров выбрала трендовые солнцезащитные очки, объемное ожерелье и несколько колец.

Напомним, что Меган Фокс родила девочку от Machine Gun Kelly 27 марта 2025 года. Поп-певец сообщил радостную новость, обнародовав трогательный ролик, где держит младенца за руку. Впоследствии стало известно, что звездные родители выбрали для дочери необычное имя – Сага Блейд Фокс-Бейкер.

Стоит отметить, что младенец появился на свет после того, как Меган Фокс разорвала отношения с Machine Gun Kelly. По данным инсайдеров, во время празднования Дня благодарения в Вейле, США, актриса взяла телефон тогдашнего жениха и увидела "контент который ее расстроил". Точно неизвестно, что именно разгневало знаменитость, однако она заставила исполнителя собрать свои вещи и оставить ее одну.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Меган Фокс разделась до стрингов ради грандиозного возвращения в Instagram после почти двухлетней паузы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!