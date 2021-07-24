39-летняя Бритни Спирс позировала топлес, прикрыв грудь руками. Фото

Популярная певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками неожиданным пикантным снимком – звезда позировала перед камерой топлес. Артистка предстала в сексуальной позе, прикрыв грудь руками.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Певица показала свою фигуру, покрасовавшись в крошечных джинсовых шортах. Звезда сексуально прикрыла оголенную грудь двумя руками.

В кадре Спирс позировала с насыщенным макияжем smoky-eyes, а длинные прямые волосы распустила, собрав несколько прядей на макушке.

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Пользователям сети понравился откровенный снимок Спирс. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Очень горячо", "Вау", "Королева", "Она себя чувствует прекрасно", – писали поклонники под фото в Instagram.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская певица Бритни Спирс удивила поклонников новым снимком, на котором позировала обнаженной. Она была запечатлена в ванной комнате и стояла спиной к камере.