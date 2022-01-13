35-летняя Леди Гага показала редкое фото без макияжа

Эпатажная американская певица и актриса Леди Гага выложила редкое фото без макияжа. Такой образ нетипичен для исполнительницы, известной своими яркими мейк-апами и экстравагантными образами.

Домашним кадром артистка поделилась на своей официальной странице в Instagram, насчитывающей более 50 млн подписчиков. Пост был подкреплен словами благодарности за номинацию на премию SAG Awards (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На селфи 35-летняя исполнительница с пышными губами и совсем без морщин позирует в обычном черном свитшоте с желтой бабочкой. Ее короткая челка закрывает один глаз, а все остальные белые волосы небрежно собраны сзади.

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В подписи к фото Леди Гага призналась, что номинация SAG Awards для нее много значит и она чувствует себя переполненной эмоциями.

"Признание коллег-актеров радует мое сердце и имеет глубокое значение, что меня включили в это творческое сообщество смелых людей с богатым воображением", – написала звезда.

Поклонники артистки рассыпались в поздравлениях и комплиментах в комментариях, отметив, что звезда выглядит молодо и свежо без грамма макияжа.

"Сколько красоты на одной фотографии", "Твои настоящие волосы так отросли", "Ты выглядишь невероятно без макияжа", "Поздравляю, королева", – говорится в сообщениях.

Отметим, что певица почти не появляется на публике и перед своими фолловерами без мейк-апа, поэтому в ее профиле даже домашние фото и кадры с отдыха тщательно готовятся.

Коротко о звезде:

Леди Гага – американская певица, автор-исполнительница и актриса. Известна неординарностью и провокационным поведением, а также визуальными экспериментами с внешностью. В период 2015—2016 года Гага начала заниматься актерством, сыграв одну из главных ролей в минисериале "Американская история ужаса: Отель", за которую получила награду Золотой глобус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть случайно попал смешной кадр с американской певицей Мадонной, на котором она без макияжа и эмоций отдыхает в парке развлечений.