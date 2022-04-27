35-летний Дмитрий Ступка рассказал, почему во время войны сидит за границей

Известный украинский актер Дмитрий Ступка порадовал поклонников новым снимком, на котором запечатлен в вышиванке на желто-голубом фоне. Знаменитость поздоровался с подписчиками знаменитой фразой, после чего последовал вопрос, почему он за границей. Ступка рассказал, что участвует в благотворительных концертах в США.

Соответствующий пост актер опубликовал на личной странице в Instagram. Отметим, что еще осенью 2021-го Ступка с семьей переехал в Америку, а в начале апреля этого года его супруга Полина Логунова заявила о расставании (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Доброго вечора, ми з України", – написал актер.

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"Так почему не в Украине?", – поинтересовался один из пользователей сети.

В ответ Ступка написал о благотворительных концертах, вырученные деньги от которых пойдут на нужды Украины.

"Благотворительные концерты в США! Средства с билетов будут переданы на нужды нашей родной Украины", – ответил Ступка.

Также были подписчики, которые скептически настроены к знаменитости. Один из них написал, что одеть вышиванку "это не патриотизм, а нужно быть полезным для страны", на что Дмитрий Ступка ответил: "Так и делаем".

Другой обвинил актера в том, что он снялся в "русских пропагандистских лентах", а теперь публикует фото из США, вместо того, чтобы "искупить свою вину, может даже с оружием в руках бороться с оккупантом".

"Я в США приехал бесплатно работать ведущим благотворительных концертов и от продажи билетов деньги перечисляются на потребность нашего государства. Вам лишь бы что-то написать. Не пишите херню пожалуйста", – ответил Ступка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что бывшая жена Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая вновь выходит замуж, показала своего жениха-иностранца.