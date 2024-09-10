32-летняя Селена Гомес объяснила, почему никогда не сможет родить ребенка: я мечтаю стать мамой

Всемирно известная американская певица и актриса Селена Гомес впервые рассказала поклонникам, почему никогда не сможет воплотить в реальность одну из самых больших мечтаний – родить ребенка. По словам 32-летней знаменитости, из-за ряда серьезных проблем со здоровьем она не в состоянии выносить малыша.

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Об этом артистка рассказала в интервью для издания Vanity Fair. Она призналась: в будущем точно станет мамой, даже если это произойдет не естественным путём.

"Я никогда этого не рассказывала, но, к сожалению, я не могу вынашивать собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут угрожать как моей жизни, так и жизни ребенка. Это удручало меня в течение длительного времени", – поделилась певица.

По словам Селены Гомес, она смирилась с тем, что не сможет самостоятельно родить младенца, поэтому в будущем планирует усыновить ребенка или прибегнуть к услугам суррогатной матери.

"Я думала, что это произойдет естественно, как у всех. Однако я нахожусь не в худшем положении. Считаю благословением то, что есть замечательные люди, которые занимаются суррогатным материнством или помогают усыновить ребенка, а для меня это огромные возможности. Я действительно благодарна за такие перспективы для людей, мечтающих стать мамами. Я одна из них. У меня есть приятные предчувствия о том, каким будет это "путешествие", которое будет отличаться от других. В конце концов, мне все равно. Это будет мой ребенок", – рассказала знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Селена Гомес потеряла миллион фолловеров в сутки из-за фотографий с новым парнем.

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