28-летняя дочь Николь Кидман и Тома Круза похвасталась редким селфи

28-летняя дочь американских знаменитостей Тома Круза и Николь Кидман Изабелла удивила своих подписчиков новым фото. Девушка довольно редко публикует личные снимки в сети, но на этот раз она решила сделать исключение.

На своей странице в Instagram девушка выложила селфи, на котором позировала в рубашке с цветным принтом и распущенными волосами. Она высунула язык на фото, в носу у нее виднелось маленькое кольцо серебряного цвета (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мое лицо, когда появилось свободное время... Скрестим пальцы", – написала Белла, добавив смайлик с изображением британского флага.

Видео дня

Белла вышла замуж в 2015 году за Макса Паркера. Влюбленные живут вместе в Лондоне.

В феврале этого года девушка поделилась со своими подписчиками еще одним редким селфи с подписью: "Все, что блестит, – золото… Ой, подождите, это просто еще один фильтр Instagram".

Дочь бывшей голливудской пары не любит публичности. СМИ заговорили о ней в 2015 году, когда стало известно о браке Изабеллы с ее избранником.

В 2018 году она запустила собственную линию одежды под названием BKC (Bella Kidman Cruise).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийско-американская актриса Николь Кидман снимается в новом фильме "Быть Рикардо" (Being the Ricardos), в котором появилась в неожиданном для всех амплуа – стилисты сделали знаменитости каре с челкой в стиле 50-х.