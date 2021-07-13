25 лет на экране: известная украинская певица и телеведущая объявила о завершении карьеры

Украинская исполнительница Ольга Горбачева заявила, что завершает карьеру певицы и телеведущей. Она добавила, что "данное решение созревало несколько лет, оно не связано с замужеством".

Этой информацией знаменитость поделилась в личном блоге в Instagram. Для своих поклонников Горбачева подготовила приятный сюрприз – осенью их ждет прощальный тур с любимыми песнями (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Было бы правильным написать "Все только начинается". Но все заканчивается... Завершаются 25 ярких лет на TV и 15 лет в музыкальной карьере Ольги Горбачевой. Я приняла решение завершить проект. Оно созревало несколько лет и не связано с моим замужеством. При первой же нашей встрече я поделюсь с вами этой длинной историей", – говорится в публикации артистки.

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Коротко о знаменитости:

Ольга Горбачева начала телевизионную карьеру еще когда была студенткой. Она работала на музыкальном канале BIZ TV, вела "Мелорамы" на "Интере" и шоу Guten Morgen на М1 с Кузьмой Скрябиным.

В 2006 году Горбачева стала участницей женской группы "Арктика". В 2014 артистка приняла решение запустить авторский проект "Жизнь Женщины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Горбачева рассказала о потере ребенка. По словам певицы, трагедия произошла за год до рождения ее второй дочери. Тогда знаменитость много работала над своей музыкальной карьерой, поэтому беременность оборвалась.