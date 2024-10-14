23-летняя Анна Тринчер сделала неожиданное заявление об участии в следующей 'Холостячке': люблю, когда за мое сердце бьются

Украинская певица Анна Тринчер сделала неожиданное заявление по поводу своего появления в следующем сезоне реалити-шоу свиданий "Холостячка". 23-летняя артистка призналась, что ей нравится, когда за ее сердце соревнуются много мужчин, поэтому она приняла бы участие в таком проекте.

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Об этом исполнительница рассказала в эфире "Нашего радио". По мнению знаменитости, она должна была родиться во времена средневековья, чтобы за ее приверженность боролись на рыцарских турнирах.

По словам Анны Тринчер, сейчас она чувствует себя максимально комфортно в статусе "холостячки", поэтому не исключает идею принять участие в романтическом реалити.

"Мне бы хотелось. Я люблю формат, когда за мое сердце бьются тысячи мужчин. Мне кажется, что я просто родилась не в то время. Я должна была родиться тогда, когда были рыцари и они боролись за сердце дам", – поделилась певица.

Мнения украинцев по поводу кандидатуры молодой артистки на участие в "Холостячке" разделились. Некоторые поклонники Анны Тринчер с радостью понаблюдали бы за развитием личной жизни исполнительницы.

"Лучшая холостячка".

"Жду с нетерпением".

"Да, буду смотреть каждый выпуск!"

Однако нашлись и те, кому не сильно понравилась такая инициатива певицы.

Напомним, ранее Анна Тринчер находилась в отношениях со скандальным блоггером Александром Волошиным. В сентябре 2022 года пара узаконила брак на спокойной свадебной церемонии, где присутствовали самые близкие люди. Однако через год между супругами "пробежала черная кошка" и они официально сообщили о разводе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что участницы проекта "Холостяк-13" показали свои лица.

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