20-летняя дочь Брежневой в трусах и сапогах позировала перед зеркалом. Фото

Дочь известной украинской певицы и актрисы Веры Брежневой Соня позировала перед зеркалом в откровенном наряде, который подчеркнул достоинства ее фигуры.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она появилась в коротком топе молочного оттенка, трусах с высокой посадкой, а завершали эффектный образ длинные сапоги, подобранные в тон ко всей одежде.

Соня сделала несколько снимков в разных ракурсах: сначала сфотографировалась, когда сидела на полу, затем запечатлела себя стоя.

На заднем фоне в квартире виднелась белоснежная мебель: стол, тумбочка, стулья и даже двери – все было приятного кремового цвета.

Коротко о знаменитости:

Соня Киперман – украинская модель и актриса, которая в 14 лет вышла на подиум в рамках Недели моды в Москве, а также дебютировала в американском фэнтезийном сериале "Дневники вампира".

Дочь Веры Брежневой не скрывает, что планирует связать свою жизнь с творчеством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева засветила роскошные ноги. Исполнительница появилась в светлых шортах и ярко-желтой футболке. В подписи к снимку она заявила, что уже не может дождаться прихода лета, поэтому надела летние вещи, чтобы поднять себе настроение.