20 милых фото животных, невероятно влюбленных в своих хозяев

Между домашними любимцами и хозяевами существует прочная связь, ведь они понимают друг друга с полуслова. Животные – самые преданные друзья людей.

Они каждый раз с любовью в глазах смотрят глубоко в душу своих владельцев. OBOZREVATEL собрал милейшие фото животных, которые взглядом растрогают каждого.

Мужчина каждое утро гуляет со своим другом.

Котик не любит быть в комнате наедине.

Пара завела маленькую пушистую подружку.

Четвероногие друзья отвлекают мужчину от работы.

Пес всегда защищает хозяйку от врагов.

Собачка всю неделю ждет выходных, чтобы полежать в постели с хозяином.

Пес был главным гостем на свадьбе хозяина.

В этот взгляд невозможно не влюбиться.

Сначала мужчина не хотел заводить собаку, но она влюбилась в него с первого взгляда.

Котик хочет полакомиться чем-то вкусненьким.

Мужчина выгуливает собачку на руках.

Милейший взгляд четырехлапой любимицы подорвал сеть.

Собака хочет играть, но хозяин занят приставкой.

Кошечка заигрывает с хозяином.

Котенок нашел любимое место.

Дети подарили папе друга.

Вечернее селфи от любимицы и хозяйки.

Кот проводит время рядом с хозяином во время болезни.

Кошечка помогает работать за компьютером.

Щенок стал новым другом для дедушки.

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