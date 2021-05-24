10+ дизайнерских неудач, которые рассмешили соцсети. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Даже дорогой дизайнерский ремонт может быть полной безвкусицей

Работа дизайнера тяжелая, потому что они должны найти подход к каждому заказчику и выслушать все прихоти клиентов. Однако, их выходки иногда совсем не похожи на работы талантливых творческих людей.

OBOZREVATEL собрал неудачные работы дизайнеров одежды, интерьера и ландшафта. Их "произведения искусства" насмешили сеть.

Дети передумали покупать яблоки от Белоснежки.

Дети передумали пробовать яблоки.

На рынке не нашли манекен девочки, поэтому надели детское платье на мужчину.

Платье выглядит не привлекательно на таком манекене.

Жуткого тигра установили на пороге в начальную школу.

Дети боятся зверя, который стоит на школьном дворе.

Сенсорная панель размещена прямо над дверцей духовки, когда нужно открыть – горячий пар попадает на кнопки и сбивает все настройки.

Дизайнеры разместили сенсорную панель над духовкой, а при нагревании сбиваются настройки.

Во многих домах есть странные крышки для унитаза, но эта выглядит так, словно ее никогда не мыли.

Сначала кажется, что это не цветы.

Дизайнеры хотели мотивировать людей быть на позитиве даже во время болезни, а люди решили, что они желают положительный тест на COVID-19.

Люди поняли значение принта по-другому.

Баррикаду для велосипедистов покрасили в цвет дорожки, чтобы спортсмены не заметили.

Велодорожка с препятствиями в виде бетонного блока.

Девочка обожает мультфильм "Ледяное сердце", но мама не осмелилась приобрести рюкзак с жутким портретом.

Рюкзак для школьников продают на рынке.

Кажется, хозяева скупили все окна, которые были в магазине.

Окна на любой вкус.

Манекены на витрине магазина хотят напасть на посетителей.

Манекен, как из фильма ужасов.

Декоративные украшения подходят не на Новый год, а на Хэллоуин.

В музее продают повешенных сувенирных птиц.

Эксклюзивная ванная комната сделана из настоящего камня.

Удивительный дизайн ванной комнаты.

Дизайнер коробки перепутал фото.

Модель с гигантской головой.

Без падения не обойтись, ведь когда заходишь – лестницу не видно.

Очень опасный пол в ванной комнате.

Нужно переносить эскалатор или стену.

Без травмированных не обошлось.

Не нужно искать туалетную бумагу – она всегда под рукой.

Удобная крышка с местом для туалетной бумаги.

Небоскреб с лифтом, где странно размещены номера этажей.

Кажется, дизайнер не умеет считать.

Сначала кажется, что это старый и грязный матрас.

Покупатели думают, что это грязный матрас.

Рекламные баннеры часто искажают лицо.

Дизайнеры разместили изображение на углу здания и изуродовали лицо.

Настоящий общественный туалет для смельчаков.

В квартире больше не нашлось места.

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