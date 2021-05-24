10+ дизайнерских неудач, которые рассмешили соцсети. Фото

Работа дизайнера тяжелая, потому что они должны найти подход к каждому заказчику и выслушать все прихоти клиентов. Однако, их выходки иногда совсем не похожи на работы талантливых творческих людей.

OBOZREVATEL собрал неудачные работы дизайнеров одежды, интерьера и ландшафта. Их "произведения искусства" насмешили сеть.

Дети передумали покупать яблоки от Белоснежки.

На рынке не нашли манекен девочки, поэтому надели детское платье на мужчину.

Жуткого тигра установили на пороге в начальную школу.

Сенсорная панель размещена прямо над дверцей духовки, когда нужно открыть – горячий пар попадает на кнопки и сбивает все настройки.

Во многих домах есть странные крышки для унитаза, но эта выглядит так, словно ее никогда не мыли.

Дизайнеры хотели мотивировать людей быть на позитиве даже во время болезни, а люди решили, что они желают положительный тест на COVID-19.

Баррикаду для велосипедистов покрасили в цвет дорожки, чтобы спортсмены не заметили.

Девочка обожает мультфильм "Ледяное сердце", но мама не осмелилась приобрести рюкзак с жутким портретом.

Кажется, хозяева скупили все окна, которые были в магазине.

Манекены на витрине магазина хотят напасть на посетителей.

Декоративные украшения подходят не на Новый год, а на Хэллоуин.

Эксклюзивная ванная комната сделана из настоящего камня.

Дизайнер коробки перепутал фото.

Без падения не обойтись, ведь когда заходишь – лестницу не видно.

Нужно переносить эскалатор или стену.

Не нужно искать туалетную бумагу – она всегда под рукой.

Небоскреб с лифтом, где странно размещены номера этажей.

Сначала кажется, что это старый и грязный матрас.

Рекламные баннеры часто искажают лицо.

Настоящий общественный туалет для смельчаков.

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