Какие блюда подавали пассажирам первого, второго и третьего класса на Титанике

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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На 'Титанике' изысканно кормили только пассажиров первого класса

Туристический пароход Титаник ушел под воду 109 лет назад. История крушения гигантского корабля до сих пор будоражит людей во всем мире.

Исследовательница истории Вероника Хинке в книге "Последняя ночь Титаника: непотопляемые напитки, еда и стиль" описала роскошную атмосферу на борту во всех подробностях. OBOZREVATEL собрал информацию о блюдах, которые готовили на Титанике, ведь меню ресторанов сохранилось до наших дней.

Меню первого класса

Состоятельным пассажирам "Титаника" давали только деликатесы.
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Завтрак состоятельных пассажиров включал 10 блюд. Первым подавали суп с молодым зеленым горохом. На горячее – цыпленок в сливочно-кремовом соусе и стейк из свинины. Можно было заказать филе белой рыбы, курицу а-ля Мэриленд.

Повара не спали всю ночь, чтобы приготовить изысканные блюда для гостей.

Холодная закуска – устрицы по-русски. Также для путешественников подавали баранину на гриле. Каждое из блюд сопровождалось бокалом вина.

На десерт был пудинг с заварным кремом и яблочный пирог с меренгой.

Кроме горячих и фирменных блюд от поваров, круглосуточно функционировал шведский стол, где было множество фруктов, овощей, сладостей, различных морепродуктов и закусок. Постояльцы обожали печеный пирогом с мясом и яйцом и галантин с курицей.

Богачей поили коктейлем "Punch à la Romaine" от французского шеф-повара Жана Эскофье. Напиток состоит из рома, шампанского, лимонного и апельсинового сока, а также взбитых белков и льда.

Меню второго класса

Пассажиров второго класса полноценно кормили.

Людей, которые купили билеты второго класса, кормили скромнее и не выдавали роскошных деликатесов. Однако пассажиры не оставались голодными. На завтрак были фрукты, овсяную кашу или хлопья. Острую рыбу и ягненка в мятном соусе подавали как горячую закуску. Готовили сосиски с картофелем на гриле и жареные яйца. Можно было выпить чай или кофе и полакомиться печеньем.

На обед туристы ели печеную индейку с клюквенным джемом. На десерт угощались сливовым пудингом и винным желе.

Меню третьего класса

Туристов третьего класса кормили картошкой.

На завтрак давали овсяную кашу с молоком или картофель с селедкой. Также можно было заказать яичницу. Был свежий хлеб и масло. На десерт – мармелад с чаем или кофе.

На обед – порция рисового супа и картофеля. Постояльцам готовили ростбиф (блюдо английской кухни – запеченный в духовке большой кусок говядины).

На ужин – овсянка на воде, печенье и сыр.

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