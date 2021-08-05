Какие блюда подавали пассажирам первого, второго и третьего класса на Титанике

Туристический пароход Титаник ушел под воду 109 лет назад. История крушения гигантского корабля до сих пор будоражит людей во всем мире.

Исследовательница истории Вероника Хинке в книге "Последняя ночь Титаника: непотопляемые напитки, еда и стиль" описала роскошную атмосферу на борту во всех подробностях. OBOZREVATEL собрал информацию о блюдах, которые готовили на Титанике, ведь меню ресторанов сохранилось до наших дней.

Меню первого класса

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Завтрак состоятельных пассажиров включал 10 блюд. Первым подавали суп с молодым зеленым горохом. На горячее – цыпленок в сливочно-кремовом соусе и стейк из свинины. Можно было заказать филе белой рыбы, курицу а-ля Мэриленд.

Повара не спали всю ночь, чтобы приготовить изысканные блюда для гостей.

Холодная закуска – устрицы по-русски. Также для путешественников подавали баранину на гриле. Каждое из блюд сопровождалось бокалом вина.

На десерт был пудинг с заварным кремом и яблочный пирог с меренгой.

Кроме горячих и фирменных блюд от поваров, круглосуточно функционировал шведский стол, где было множество фруктов, овощей, сладостей, различных морепродуктов и закусок. Постояльцы обожали печеный пирогом с мясом и яйцом и галантин с курицей.

Богачей поили коктейлем "Punch à la Romaine" от французского шеф-повара Жана Эскофье. Напиток состоит из рома, шампанского, лимонного и апельсинового сока, а также взбитых белков и льда.

Меню второго класса

Людей, которые купили билеты второго класса, кормили скромнее и не выдавали роскошных деликатесов. Однако пассажиры не оставались голодными. На завтрак были фрукты, овсяную кашу или хлопья. Острую рыбу и ягненка в мятном соусе подавали как горячую закуску. Готовили сосиски с картофелем на гриле и жареные яйца. Можно было выпить чай или кофе и полакомиться печеньем.

На обед туристы ели печеную индейку с клюквенным джемом. На десерт угощались сливовым пудингом и винным желе.

Меню третьего класса

На завтрак давали овсяную кашу с молоком или картофель с селедкой. Также можно было заказать яичницу. Был свежий хлеб и масло. На десерт – мармелад с чаем или кофе.

На обед – порция рисового супа и картофеля. Постояльцам готовили ростбиф (блюдо английской кухни – запеченный в духовке большой кусок говядины).

На ужин – овсянка на воде, печенье и сыр.

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