155-килограммовая модель показала пышные формы в откровенном купальнике. Фото

Известная американская plus-size модель Тесс Холлидей поделилась пикантным снимком, на котором продемонстрировала пышные формы в открытом купальнике.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Так, она появилась в ярко-оранжевом наряде, волосы цвета меди у нее были распущены, на лице нанесен естественный макияж (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Завершала образ аккуратная золотая подвеска на шее. Кроме того, на теле plus-size модели можно заметить множество черно-белых и цветных татуировок, на которых изображены загадочные символы и рисунки.

Тесс Холлидей позировала в купальнике. instagram.com/tessholliday

Коротко о знаменитости:

Карьера будущей звезды началась с того, что в 15-летнем возрасте она прошла модельный кастинг в Атланте.

Через некоторое время девушка переехала в Сиэтл и на протяжении двух лет работала визажистом, а затем креативным директором на модных показах.

Профессиональной моделью Тесс стала в 2011, когда отправила свои фотографии на конкурс "Поиск модели мечты" и была принята.

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