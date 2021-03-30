155-кілограмова модель показала пишні форми у відвертому купальнику. Фото

Відома американська plus-size модель Тесс Голлідей поділилася пікантним знімком, на якому продемонструвала пишні форми у відкритому купальнику.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, вона з'явилася в яскраво-помаранчевому вбранні, волосся кольору міді у неї було розпущене, на обличчі нанесено природний макіяж (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Завершувала образ акуратна золота підвіска на шиї. Крім того, на тілі plus-size моделі можна помітити безліч чорно-білих і кольорових татуювань, на яких зображені загадкові символи і малюнки.

Тесс Голлідей позувала в купальнику. instagram.com/tessholliday

Коротко про знаменитість:

Кар'єра майбутньої зірки почалася з того, що в 15-річному віці вона пройшла модельний кастинг в Атланті.

Через деякий час дівчина переїхала в Сіетл і протягом двох років працювала візажисткою, а потім креативною директоркою на модних показах.

Професійною моделлю Тесс стала 2011 року, коли відправила свої фотографії на конкурс "Пошук моделі мрії" і була прийнята.

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