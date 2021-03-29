15 женщин, которые рискнули кардинально изменить прическу и не пожалели. Фото
Новая прическа меняет человека до неузнаваемости. Сложные стрижки могут длиться много часов, а иногда требуют нескольких сеансов в салоне красоты.
Стилисты превращают тусклые и непослушные волосы клиенток в привлекательную прическу. OBOZREVATEL собрал потрясающие фотографии до и после перевоплощения.
С наступлением весны девушка захотела обновить образ и вместе с парикмахером решилась на эксперимент.
Когда волосы начали седеть – стилисты нашли выход.
Длинные волосы – это не всегда удобно и красиво. Девушка решила состричь шевелюру, в результате изменения удачно подчеркнули образ.
Девушка долго не решалась изменить образ.
Девушка подстригла волосы и освежила окрашивание в стиле балаяж.
За кучерявыми волосами сложно ухаживать, но стилисты подобрали удачную стрижку.
Женщина решила обновить образ и помолодела на 10 лет.
Импульсивное, но правильное решение изменить прическу.
Женщина решилась на эксперимент и ни капли не пожалела.
Девушка не пожалела натуральные волосы и кардинально изменила образ.
У женщины были проблемы с выпадением волос – парикмахеры спасли прическу.
Волосы до перевоплощения выглядели тусклыми и ослабленными.
Короткая стрижка – лучшее решение для курдявых волос.
Великолепная прическа на обоих фото, но девушка давно мечтала о светлых волосах.
Светлое окрашивание всегда ослабляет волосы – девушка решила спасти длину и распрощалась с омбре.
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