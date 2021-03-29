15 женщин, которые рискнули кардинально изменить прическу и не пожалели. Фото

Новая прическа меняет человека до неузнаваемости. Сложные стрижки могут длиться много часов, а иногда требуют нескольких сеансов в салоне красоты.

Стилисты превращают тусклые и непослушные волосы клиенток в привлекательную прическу. OBOZREVATEL собрал потрясающие фотографии до и после перевоплощения.

С наступлением весны девушка захотела обновить образ и вместе с парикмахером решилась на эксперимент.

Девушка рискнула кардинально изменить прическу и не прогадала. Instagram/rafaelbertolucci1

Когда волосы начали седеть – стилисты нашли выход.

Седой цвет подчеркнул новый трендовый образ. Instagram/jackmartincolorist

Длинные волосы – это не всегда удобно и красиво. Девушка решила состричь шевелюру, в результате изменения удачно подчеркнули образ.

Наиболее кардинальные изменения в прическе. Instagram/hairbymakaylao

Девушка долго не решалась изменить образ.

Девушку не узнать после перевоплощения Instagram/randa.rivera

Девушка подстригла волосы и освежила окрашивание в стиле балаяж.

Парикмахер освежил трендовую покраску. Instagram/drikadias_loiros

За кучерявыми волосами сложно ухаживать, но стилисты подобрали удачную стрижку.

Длинные волосы не всегда подходят всем девушкам. Instagram/thaisefiaes

Женщина решила обновить образ и помолодела на 10 лет.

Стилисты изменили женщину до неузнаваемости. Instagram/mr_colorist_2017

Импульсивное, но правильное решение изменить прическу.

Девушка рискнула поэкспериментировать вместе с парикмахером. Instagram/wnunnes

Женщина решилась на эксперимент и ни капли не пожалела.

Яркий акцент в образе женщины помог помолодеть на 20 лет. Instagram/mr_colorist_2017

Девушка не пожалела натуральные волосы и кардинально изменила образ.

Длинные волосы выглядели тусклыми. Instagram/saramay_level10

У женщины были проблемы с выпадением волос – парикмахеры спасли прическу.

Женщине нарастили волосы. Instagram/mickeydabarber

Волосы до перевоплощения выглядели тусклыми и ослабленными.

Парикмахеры кардинально изменили образ. Instagram/studio_marteena

Короткая стрижка – лучшее решение для курдявых волос.

Трендовая короткая прическа помогла женщине выглядеть моложе. Instagram/najahliketheriversalon

Великолепная прическа на обоих фото, но девушка давно мечтала о светлых волосах.

Трендовое каре и холодный пепельный цвет волос освежил образ. Instagram/realericvaughn

Светлое окрашивание всегда ослабляет волосы – девушка решила спасти длину и распрощалась с омбре.

Девушка рассталась со светлым цветом волос. Instagram/redken

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