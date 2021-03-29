15 жінок, які ризикнули кардинально змінити зачіску і не пожаліли. Фото

Яна Сончковская Люди 13:26, 29.03.2021

Нова зачіска змінює людину до невпізнання. Найскладніші стрижки можуть тривати багато годин, а іноді вимагають декількох сеансів в салоні краси.

Стилісти перетворюють тьмяне і неслухняне волосся клієнток на привабливу зачіску. OBOZREVATEL зібрав приголомшливі фотографії до і після перевтілення.

З настанням весни дівчина захотіла оновити образ і разом з перукарем вдалася до експериментів.

Дівчина ризикнула кардинально змінити зачіску і не прогадала.
Instagram/rafaelbertolucci1

Коли волосся почало сивіти – стилісти знайшли вихід.

Сивий колір підкреслив новий образ.
Instagram/jackmartincolorist

Довге волосся – це не завжди зручно й красиво. Дівчина вирішила зістригти шевелюру, в результаті зміни вдало підкреслили образ.

Найбільш кардинальні зміни в зачісці.
Instagram/hairbymakaylao

Дівчина довго не наважувалася змінити образ.

Дівчину не впізнати після перевтілення
Instagram/randa.rivera

Дівчина підстригла волосся і освіжила пофарбування в стилі балаяж.

Перукар освіжив трендове пофарбування.
Instagram/drikadias_loiros

За кучерявим волоссям складно доглядати, але стилісти підібрали вдалу стрижку.

Довге волосся не завжди пасує усім дівчатам.
Instagram/thaisefiaes

Жінка вирішила оновити образ і помолодшала на 10 років.

Стилісти змінили жінку до невпізнаваності.
Instagram/mr_colorist_2017

Імпульсивне, але правильне рішення.

Дівчина ризикнула поексперементувати разом з перукарем.
Instagram/wnunnes

Жінка наважилася на експеримент і ні краплі не пожаліла.

Яскравий акцент в образі жінки допоміг помолодшати на 20 років.
Instagram/mr_colorist_2017

Дівчина не пожаліла натуральне волосся і кардинально змінила образ.

Довге волосся виглядало тьмяним.
Instagram/saramay_level10

Жінка мала проблеми з випадінням волосся – перукарі врятували зачіску.

Жінці наростили волосся.
Instagram/mickeydabarber

Волосся до перевтілення виглядало тьмяним і ослабленим.

Перукарі кардинально змінили образ.
Instagram/studio_marteena

Коротка стрижка – найкраще рішення для кудрявого волосся.

Трендова коротка зачіска допомогла жінці помолодшати.
Instagram/najahliketheriversalon

Чудова зачіска на обох фото, але дівчина давно мріяла про світле волосся.

Трендове каре і холодний попелястий колір волосся освіжив образ.
Instagram/realericvaughn

Світле пофарбування завжди ослаблює волосся – дівчина вирішила врятувати довжину і розпрощалася з омбре.

Дівчина розпрощалася зі світлим кольором волосся.
Instagram/redken

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