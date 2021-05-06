15 парадоксальных выходок, которыми мужья ошарашили жен

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Веселые мужчины делают так, чтобы их отношения не были скучными

Чтобы супружеская жизнь была яркой, в нее ежедневно нужно вносить разнообразие. Есть мужчины, у которых каждый день – повод для новой выдумки.

OBOZREVATEL собрал фото из жизни семейных пар, которые поднимут настроение. Кадры заряжают позитивом, креативом и юмором.

Заботливый муж решил сделать сюрприз в гостиной.

Женщина пошла на работу, а муж смастерил уютный уголок.

Мама отправила папу с дочкой на шопинг.

Девочка с папой купили новую одежду в школу.

Мужскую логику невозможно понять.

Муж почистил картофель наполовину.

Мама пошла в салон красоты и оставила ребенка с папой.

Мужчина целый день играет с ребенком в компьютерные игры.

Чтобы к жене никто не приставал – муж купил маску с лицом старика.

Мужчина купил жене маску для лица.

Бойфренд играет с лазером, пока девушка читает книгу.

За секунду до прыжка.

На день рождения муж приготовил торт, женщина даже не знала, что у него такие кулинарные способности.

Мужчина собственноручно приготовил торт.

Женщина требовала пойти лепить снеговика на улицу, а муж смастерил мини-версию.

Мужчина не хотел идти на зимнюю прогулку.

Кот мешает романтике вечером, поэтому мужчина смастерил ему отдельную кровать.

Муж устал спать с котом.

Отец играет на телефоне, вместо того чтобы смотреть за дочкой.

Мужчина смотрит за маленькой дочкой

Парень уехал в Нью-Йорк без жены, но на каждой фотографии показывал, как ему скучно.

Супруг грустит за женой.

Мужчина выставил это фото в соцсетях во время командировки.

Муж делает вид, что он супермен.

На день рождения жены забыли купить свечи.

Дома были не те цифры, поэтому мужчина смастерил 39.

Во время ссоры любимый попросил выглянуть в окно.

Мужчина нарисовал смешные узоры на машинах.

Парень с пушистым котиком пошутили над девушкой.

Жена едва не потеряла сознание.

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