15 парадоксальных выходок, которыми мужья ошарашили жен
Чтобы супружеская жизнь была яркой, в нее ежедневно нужно вносить разнообразие. Есть мужчины, у которых каждый день – повод для новой выдумки.
OBOZREVATEL собрал фото из жизни семейных пар, которые поднимут настроение. Кадры заряжают позитивом, креативом и юмором.
Заботливый муж решил сделать сюрприз в гостиной.
Мама отправила папу с дочкой на шопинг.
Мужскую логику невозможно понять.
Мама пошла в салон красоты и оставила ребенка с папой.
Чтобы к жене никто не приставал – муж купил маску с лицом старика.
Бойфренд играет с лазером, пока девушка читает книгу.
На день рождения муж приготовил торт, женщина даже не знала, что у него такие кулинарные способности.
Женщина требовала пойти лепить снеговика на улицу, а муж смастерил мини-версию.
Кот мешает романтике вечером, поэтому мужчина смастерил ему отдельную кровать.
Отец играет на телефоне, вместо того чтобы смотреть за дочкой.
Парень уехал в Нью-Йорк без жены, но на каждой фотографии показывал, как ему скучно.
Мужчина выставил это фото в соцсетях во время командировки.
На день рождения жены забыли купить свечи.
Во время ссоры любимый попросил выглянуть в окно.
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