15 парадоксальных выходок, которыми мужья ошарашили жен

Чтобы супружеская жизнь была яркой, в нее ежедневно нужно вносить разнообразие. Есть мужчины, у которых каждый день – повод для новой выдумки.

OBOZREVATEL собрал фото из жизни семейных пар, которые поднимут настроение. Кадры заряжают позитивом, креативом и юмором.

Заботливый муж решил сделать сюрприз в гостиной.

Мама отправила папу с дочкой на шопинг.

Мужскую логику невозможно понять.

Мама пошла в салон красоты и оставила ребенка с папой.

Чтобы к жене никто не приставал – муж купил маску с лицом старика.

Бойфренд играет с лазером, пока девушка читает книгу.

На день рождения муж приготовил торт, женщина даже не знала, что у него такие кулинарные способности.

Женщина требовала пойти лепить снеговика на улицу, а муж смастерил мини-версию.

Кот мешает романтике вечером, поэтому мужчина смастерил ему отдельную кровать.

Отец играет на телефоне, вместо того чтобы смотреть за дочкой.

Парень уехал в Нью-Йорк без жены, но на каждой фотографии показывал, как ему скучно.

Мужчина выставил это фото в соцсетях во время командировки.

На день рождения жены забыли купить свечи.

Во время ссоры любимый попросил выглянуть в окно.

Парень с пушистым котиком пошутили над девушкой.

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