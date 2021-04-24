15 самых роскошных образов на церемонии "Оскар": их обсуждали все

Из года в год на церемонии "Оскар" мы ждем появление звезд на красной дорожке, затаив дыхание. Знаменитости заблаговременно начинают подготовку к награждению, ведь все взгляды будут прикованы к нарядам номинантов.

OBOZREVATEL вспомнил самые обсуждаемые образы за всю историю церемонии.

Зази Битц выбрала облегающее платье с черными пайетками. Также у звезды была самая эффектная прическа на церемонии 2020.

По красной дорожке Лора Херриер шла в небесно-голубом платье с разрезом.

Для торжества Дакота Джонсон выбрала прямое красное макси платье на одной бретели с камнями. Чтобы подчеркнуть вырез на спине, звезда собрала волосы в хвост.

Актриса Люпита Нионго умеет правильно подчеркнуть свои сильные стороны внешности, чтобы выглядеть потрясающе. Для церемонии девушка выбрала небесно-голубой образ в греческом стиле.

Энн Хэтэуэй появилась на красной дорожке в бледно-розовом длинном атласном платье от Prada.

Руни Мара надела платье от кутюр Givenchy, признавшись, что выбрала его всего за несколько часов до начала шоу.

Марион Котийяр на церемонии вручения "Оскар" была в изысканном белом платье с серебряными кристаллами. Фасон напоминает хвост русалки.

Кейт Бланшетт надела изысканное желтое платье на одно плечо с брошью.

Мишель Уильямс также выбрала желтое платье, которое выделяется перед софитами.

Джулианна Мур появилась на церемонии "Оскар" в сером платье с глубоким декольте.

Холли Берри продемонстрировала платье с цветочным прозрачным верхом и пышной юбкой бордо. В нем звезда завоевала "Оскар" за главную женскую роль, став первой афроамериканкой, получившей эту награду.

Гвинет Пэлтроу надела розовое платье, напоминающее наряд принцессы. Платье с обнаженными плечами и широкой юбкой – это был самый нежный образ на церемонии.

Лорен Хаттон надела разноцветное платье макси с короткой шубкой оверсайз.

Наряд актрисы Грейс Келли, в котором она получила награду, считался самым элегантным. На красную дорожку звезда выбрала голубое платье по фигуре на тонких бретелях, а дополнила образ высокими белыми перчатками и клатчем.

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