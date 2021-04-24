15 самых роскошных образов на церемонии "Оскар": их обсуждали все

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
4 минуты
2,2 т.
Знаменитости выбирают изысканные наряды на церемонию

Из года в год на церемонии "Оскар" мы ждем появление звезд на красной дорожке, затаив дыхание. Знаменитости заблаговременно начинают подготовку к награждению, ведь все взгляды будут прикованы к нарядам номинантов.

OBOZREVATEL вспомнил самые обсуждаемые образы за всю историю церемонии.

Зази Битц выбрала облегающее платье с черными пайетками. Также у звезды была самая эффектная прическа на церемонии 2020.

Зази Битц в черном платье в 2020 году поразила публику.

По красной дорожке Лора Херриер шла в небесно-голубом платье с разрезом.

Лора Харриер в голубом платье на церемонии в 2019 году.

Для торжества Дакота Джонсон выбрала прямое красное макси платье на одной бретели с камнями. Чтобы подчеркнуть вырез на спине, звезда собрала волосы в хвост.

Дакота Джонсон в изысканном красном наряде в 2015 году.

Актриса Люпита Нионго умеет правильно подчеркнуть свои сильные стороны внешности, чтобы выглядеть потрясающе. Для церемонии девушка выбрала небесно-голубой образ в греческом стиле.

Люпита Нионго в голубом наряде в 2014 году.

Энн Хэтэуэй появилась на красной дорожке в бледно-розовом длинном атласном платье от Prada.

Энн Хэтэуэй на церемонии в розовом платье в 2013 году.

Руни Мара надела платье от кутюр Givenchy, признавшись, что выбрала его всего за несколько часов до начала шоу.

Руни Мара в белом платье со шлейфом в 2012 году.

Марион Котийяр на церемонии вручения "Оскар" была в изысканном белом платье с серебряными кристаллами. Фасон напоминает хвост русалки.

Марион Котийяр в блестящем белом платье в 2008 году.

Кейт Бланшетт надела изысканное желтое платье на одно плечо с брошью.

Кейт Бланшетт в ярком желтом платье в 2005 году.

Мишель Уильямс также выбрала желтое платье, которое выделяется перед софитами.

Мишель Уильямс на церемонии "Оскар" 2005 года в длинном желтом платье.

Джулианна Мур появилась на церемонии "Оскар" в сером платье с глубоким декольте.

Джулианна Мур в серебряном платье с декольте в 2004 году.

Холли Берри продемонстрировала платье с цветочным прозрачным верхом и пышной юбкой бордо. В нем звезда завоевала "Оскар" за главную женскую роль, став первой афроамериканкой, получившей эту награду.

Холли Берри в прозрачном платье с цветочным принтом в 2002 году.

Гвинет Пэлтроу надела розовое платье, напоминающее наряд принцессы. Платье с обнаженными плечами и широкой юбкой – это был самый нежный образ на церемонии.

Гвинет Пэлтроу в 1999 году получила "Оскар" в нежном розовом платье.

Лорен Хаттон надела разноцветное платье макси с короткой шубкой оверсайз.

Лорен Хаттон в цветном платье с декольте в 1975 году.

Наряд актрисы Грейс Келли, в котором она получила награду, считался самым элегантным. На красную дорожку звезда выбрала голубое платье по фигуре на тонких бретелях, а дополнила образ высокими белыми перчатками и клатчем.

Грейс Келли в 1955 году в салатовом платье.

Ранее OBOZREVATEL писал о:

Энн ХэтэуэйКейт БланшеттГвинет ПэлтроуХолли БерриДжулианна МурМишель УильямсМарион КотийярРуни МараЛюпита НионгоДакота Джонсон