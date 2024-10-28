15 лет назад ее матерный хит пели миллионы, но она покинула сцену ради личного счастья и детей: как живет сейчас Лили Аллен

На днях сеть облетела новость, что английская певица Лили Аллен зарабатывает больше от продажи фотографий своих ног на платформе OnlyFans, чем составляет ее прибыль с прослушивания песен. На стриминг-сервисе Spotify у нее более 8 млн слушателей в месяц, но ее хит с матерным названием больше всего запомнился миру. Более того, в 2024 году песня празднует свое 15-летие существования.

Видео дня

Трек F*ck you знаком многим, чья молодость пришлась на 2000-2010-е годы. Однако со временем музыкальная карьера артистки начала регрессировать, и она стала больше внимания уделять семье. OBOZ.UA решил вспомнить, как сейчас живет поп-певица.

Лили Аллен начала карьеру в 2005 году, а первым хитом стал сингл Smile, который, как для дебютной песни, получил немалую популярность. В 2011-м этот трек вошел в список "150 лучших за последние 15 лет", но уже позже певица "испытала давление славы" и поэтому начала бороться с расстройством пищевого поведения.

"Многие люди подходили ко мне и говорили, как прекрасно я выгляжу. И я была на обложках всех журналов, где писали: "Лили выглядит потрясающе – посмотрите, как она похудела". Но я не была счастлива, я действительно не была счастлива", – рассказала артистка.

Она также размышляла о причине краха музыкальной карьеры: "Я была достаточно наглой в своем поведении. Думаю, мне просто было безразлично".

С 2010-х годов Лили Аллен стала больше фокусироваться на семье, а не в творчестве. К тому времени певица еще не была замужем. Сначала ее жизнь всколыхнуло рождение умершего сына в 2010 году. Впрочем, уже через год на свет появилась дочь Этель, а через два – Марни Роуз – в браке с актером Сэмом Купером.

"Твоя жизнь больше не твоя (после рождения детей. – Ред.), вот так просто. Ваша свобода исчезла – в прекрасном смысле этого слова... Я никогда не была успешной в социальном плане; на самом деле, возможно, именно поэтому я пила и употребляла наркотики в прошлом... В самом деле, рождение детей очень помогло мне с этим. Они заставили меня узнать о том, как люди взаимодействуют друг с другом в самых простых формах", – рассказывала Лили Аллен в интервью журналу People.

В 2018 году ее брак также потерпел крах. Этому же изданию она рассказывала, что разрыв был необходим.

"Было очень грустно... Я думаю, что это было правильное решение, и оно было необходимым, и, наконец, я просто хочу создать безопасную и защищенную среду для моих детей, и это был, по иронии судьбы, лучший способ сделать это", – признавалась она.

Именно из-за желания окутать детей любовью и заботой знаменитость отставила свое творчество на задний план. В интервью на Radio Times Podcast Аллен заявила, что именно потомки разрушили ее карьеру.

"Мои дети разрушили мою карьеру. Я люблю их, и они дополняют меня, но с точки зрения поп-звезды они полностью ее испортили", – сказала она.

Уже в 2020 году певица полюбила актера и звезду "Очень странных дел" Дэвида Харбора. "Мои дети, кажется, на правильном пути, и я нахожусь в действительно счастливых отношениях, действительно здоровых отношениях", – утверждала она в 2021 году.

В настоящее время семья живет в Бруклине, США. К своему жилью пара подошла детально – она отремонтировала итальянское здание конца 19 века и восстановила оригинальную лепнину. Величественный интерьер, созданный дизайнером, можно просмотреть в видео.

Ранее OBOZ.UA писал, как изменились звезды сериала "Твин Пикс" спустя 34 года после премьеры первой серии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!