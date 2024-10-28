УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

15 лет назад ее матерный хит пели миллионы, но она покинула сцену ради личного счастья и детей: как живет сейчас Лили Аллен

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
840
15 лет назад ее матерный хит пели миллионы, но она покинула сцену ради личного счастья и детей: как живет сейчас Лили Аллен

На днях сеть облетела новость, что английская певица Лили Аллен зарабатывает больше от продажи фотографий своих ног на платформе OnlyFans, чем составляет ее прибыль с прослушивания песен. На стриминг-сервисе Spotify у нее более 8 млн слушателей в месяц, но ее хит с матерным названием больше всего запомнился миру. Более того, в 2024 году песня празднует свое 15-летие существования.

Видео дня

Трек F*ck you знаком многим, чья молодость пришлась на 2000-2010-е годы. Однако со временем музыкальная карьера артистки начала регрессировать, и она стала больше внимания уделять семье. OBOZ.UA решил вспомнить, как сейчас живет поп-певица.

Лили Аллен начала карьеру в 2005 году, а первым хитом стал сингл Smile, который, как для дебютной песни, получил немалую популярность. В 2011-м этот трек вошел в список "150 лучших за последние 15 лет", но уже позже певица "испытала давление славы" и поэтому начала бороться с расстройством пищевого поведения.

"Многие люди подходили ко мне и говорили, как прекрасно я выгляжу. И я была на обложках всех журналов, где писали: "Лили выглядит потрясающе – посмотрите, как она похудела". Но я не была счастлива, я действительно не была счастлива", – рассказала артистка.

Она также размышляла о причине краха музыкальной карьеры: "Я была достаточно наглой в своем поведении. Думаю, мне просто было безразлично".

С 2010-х годов Лили Аллен стала больше фокусироваться на семье, а не в творчестве. К тому времени певица еще не была замужем. Сначала ее жизнь всколыхнуло рождение умершего сына в 2010 году. Впрочем, уже через год на свет появилась дочь Этель, а через два – Марни Роуз – в браке с актером Сэмом Купером.

15 лет назад ее матерный хит пели миллионы, но она покинула сцену ради личного счастья и детей: как живет сейчас Лили Аллен

"Твоя жизнь больше не твоя (после рождения детей. – Ред.), вот так просто. Ваша свобода исчезла – в прекрасном смысле этого слова... Я никогда не была успешной в социальном плане; на самом деле, возможно, именно поэтому я пила и употребляла наркотики в прошлом... В самом деле, рождение детей очень помогло мне с этим. Они заставили меня узнать о том, как люди взаимодействуют друг с другом в самых простых формах", – рассказывала Лили Аллен в интервью журналу People.

В 2018 году ее брак также потерпел крах. Этому же изданию она рассказывала, что разрыв был необходим.

15 лет назад ее матерный хит пели миллионы, но она покинула сцену ради личного счастья и детей: как живет сейчас Лили Аллен

"Было очень грустно... Я думаю, что это было правильное решение, и оно было необходимым, и, наконец, я просто хочу создать безопасную и защищенную среду для моих детей, и это был, по иронии судьбы, лучший способ сделать это", – признавалась она.

Именно из-за желания окутать детей любовью и заботой знаменитость отставила свое творчество на задний план. В интервью на Radio Times Podcast Аллен заявила, что именно потомки разрушили ее карьеру.

"Мои дети разрушили мою карьеру. Я люблю их, и они дополняют меня, но с точки зрения поп-звезды они полностью ее испортили", – сказала она.

15 лет назад ее матерный хит пели миллионы, но она покинула сцену ради личного счастья и детей: как живет сейчас Лили Аллен

Уже в 2020 году певица полюбила актера и звезду "Очень странных дел" Дэвида Харбора. "Мои дети, кажется, на правильном пути, и я нахожусь в действительно счастливых отношениях, действительно здоровых отношениях", – утверждала она в 2021 году.

В настоящее время семья живет в Бруклине, США. К своему жилью пара подошла детально – она отремонтировала итальянское здание конца 19 века и восстановила оригинальную лепнину. Величественный интерьер, созданный дизайнером, можно просмотреть в видео.

Ранее OBOZ.UA писал, как изменились звезды сериала "Твин Пикс" спустя 34 года после премьеры первой серии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!