15 слишком жизненных фото, которые выведут из себя любого. Это случалось с каждым

Яна Сончковская Люди 14:47, 7.04.2021

Очень часто повседневные мелочи больше всего раздражают нас и сбивают с толку: в самый ответственный момент вещи рвутся, купленные продукты оказываются не качественными, а мороженое продается без палочки.

OBOZREVATEL собрал фотографии, которые доведут вас до горячки. Даже если вы не считаете себя перфекционистом – эти мелочи могут испортить настроение.

Мороженое с палочкой, а не на палочке.

Мороженое с деревянным секретом
Reddit/Shkmstr

Технологии идут вперед, но производители салфеток и туалетной бумаги все еще не решили главную проблему.

Бумага раздражает, когда отрывается кривыми кусками.
Reddit/Fluxxe

Друзья собирали картину пазлов почти неделю, но производители ошиблись с одним элементом.

Пазл был на тысячу элементов.
Reddit/BrightenthatIdea

Люди в общественном транспорте не уступают место, даже если оно свободно.

Раздражают люди, которые садятся на краю, когда место у окна свободно.
Reddit/Yaminichi

После мытья рук ванна постоянно в воде.

Строители прогадали с выбором крана.
Reddit/willsor

Практически вся бытовая техника продается с рекламными стикерами и другими наклейками, оторвать их иногда очень сложно.

Производители используют прочный клей.
Imgur/pY7n0

Ни один клиент не знает график работы бизнес-центра.

Попробуйте запомнить, когда они работают.
Imgur/x3MFFw1

Кассир пропустил заказ.

Стандартная ситуация в ресторане фастфуда.
Reddit/Q10v9QJ

Гости не догадаются, в какой комнате включится свет.

Пять выключателей, чтобы точно не забыть выключить свет.
Reddit/throwawaycanadian

Разорвать любимые джинсы на работе – испорченное настроение на весь день.

Дизайнерам нужно подшивать более прочную ткань в этом месте
Reddit/princesscaseyxo

В канцелярских магазинах часто встречаются бракованные карандаши.

Карандаш затачивается только с одной стороны.
Reddit/kiaha

Это случалось с каждым.

Приборы падают в самый ответственный момент.
Reddit/austinjb555

Производители выбрали маленькую коробку для торта.

Открыли торт, а самое вкусное осталось на упаковке.
Reddit/Medicina

Мальчик просил родителей сесть у окна в самолете.

Забронировали ребенку место у окна.
Reddit/cbrackenak

Чтобы открыть подобные баночки, нужно приложить немало усилий.

Эта коробка никогда не открывалась с первого раза.
Reddit/Gregorwhat

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