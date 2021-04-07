15 слишком жизненных фото, которые выведут из себя любого. Это случалось с каждым

Очень часто повседневные мелочи больше всего раздражают нас и сбивают с толку: в самый ответственный момент вещи рвутся, купленные продукты оказываются не качественными, а мороженое продается без палочки.

OBOZREVATEL собрал фотографии, которые доведут вас до горячки. Даже если вы не считаете себя перфекционистом – эти мелочи могут испортить настроение.

Мороженое с палочкой, а не на палочке.

Мороженое с деревянным секретом Reddit/Shkmstr

Технологии идут вперед, но производители салфеток и туалетной бумаги все еще не решили главную проблему.

Бумага раздражает, когда отрывается кривыми кусками. Reddit/Fluxxe

Друзья собирали картину пазлов почти неделю, но производители ошиблись с одним элементом.

Пазл был на тысячу элементов. Reddit/BrightenthatIdea

Люди в общественном транспорте не уступают место, даже если оно свободно.

Раздражают люди, которые садятся на краю, когда место у окна свободно. Reddit/Yaminichi

После мытья рук ванна постоянно в воде.

Строители прогадали с выбором крана. Reddit/willsor

Практически вся бытовая техника продается с рекламными стикерами и другими наклейками, оторвать их иногда очень сложно.

Производители используют прочный клей. Imgur/pY7n0

Ни один клиент не знает график работы бизнес-центра.

Попробуйте запомнить, когда они работают. Imgur/x3MFFw1

Кассир пропустил заказ.

Стандартная ситуация в ресторане фастфуда. Reddit/Q10v9QJ

Гости не догадаются, в какой комнате включится свет.

Пять выключателей, чтобы точно не забыть выключить свет. Reddit/throwawaycanadian

Разорвать любимые джинсы на работе – испорченное настроение на весь день.

Дизайнерам нужно подшивать более прочную ткань в этом месте Reddit/princesscaseyxo

В канцелярских магазинах часто встречаются бракованные карандаши.

Карандаш затачивается только с одной стороны. Reddit/kiaha

Это случалось с каждым.

Приборы падают в самый ответственный момент. Reddit/austinjb555

Производители выбрали маленькую коробку для торта.

Открыли торт, а самое вкусное осталось на упаковке. Reddit/Medicina

Мальчик просил родителей сесть у окна в самолете.

Забронировали ребенку место у окна. Reddit/cbrackenak

Чтобы открыть подобные баночки, нужно приложить немало усилий.

Эта коробка никогда не открывалась с первого раза. Reddit/Gregorwhat

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