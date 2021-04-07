15 занадто життєвих фото, які виведуть із себе будь-кого. Це траплялося з кожним

Дуже часто повсякденні дрібниці найбільше дратують нас й збивають з пантелику: в найвідповідальніший момент речі рвуться, куплені продукти виявляються не якісними, а морозиво продається без палички.

OBOZREVATEL зібрав фотографії, які доведуть вас до гарячки. Навіть якщо ви не вважаєте себе перфекціоністом – ці дрібниці можуть зіпсувати настрій.

Морозиво з паличкою, а не на паличці.

Морозиво з дерев'яним секретом Reddit/Shkmstr

Технології йдуть вперед, але виробники серветок і туалетного паперу все ще не розв'язали головну проблему.

Папір дратує, коли відривається кривими шматками. Reddit/Fluxxe

Друзі складали картину пазлів майже тиждень, але виробники помилилися з одним елементом.

Пазл був аж на тисячу елементів. Reddit/BrightenthatIdea

Люди в громадському транспорті не поступаються місцем, навіть якщо воно вільне.

Дратують люди, які сідають на краю, якщо місце біля вікна вільне. Reddit/Yaminichi

Після миття рук ванна постійно у воді.

Будівельники прогадали з вибором крана. Reddit/willsor

Практично вся побутова техніка продається з рекламними стікерами та іншими наклейками, віддерти їх іноді дуже складно.

Виробники використовують міцний клей. Imgur/pY7n0

Жоден клієнт не знає графіка роботи бізнес-центру.

Спробуйте запам'ятати, коли вони працюють. Imgur/x3MFFw1

Касир пропустив замовлення.

Стандартна ситуація у ресторані фастфуду. Reddit/Q10v9QJ

Гості не здогадаються, в якій кімнаті увімкнеться світло.

П'ять вимикачів, щоб точно не забути вимкнути світло. Reddit/throwawaycanadian

Порвати улюблені джинси на роботі – зіпсований настрій на весь день.

Дизайнерам потрібно підшивати більш міцну тканину в цьому місці Reddit/princesscaseyxo

У канцелярських магазинах часто трапляються браковані олівці.

Олівець заточується тільки з одного боку. Reddit/kiaha

Це траплялося з кожним.

Прибори падають у найвідповідальніший момент. Reddit/austinjb555

Виробники обрали замалу коробку для тістечка.

Відкрили торт, а найсмачніше залишилося на упаковці. Reddit/Medicina

Хлопчик просив батьків сісти біля вікна в літаку.

Забронювали дитині місце біля вікна. Reddit/cbrackenak

Щоб відкрити подібні баночки, потрібно докласти чимало зусиль.

Ця коробка ніколи не відкривалася з першого разу. Reddit/Gregorwhat

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