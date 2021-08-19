138 лет со дня рождения Коко Шанель: самые яркие цитаты легендарного модельера

В четверг, 19 августа, исполняется 138 лет со дня рождения известного французского модельера Коко Шанель. Она не только основала модный дом Chanel, но и оказала колоссальное влияние на моду XX века.

Шанель принесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье. В честь дня рождения модельера OBOZREVATEL решил вспомнить самые яркие цитаты знаменитости (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Женщина ближе всего к наготе, когда она хорошо одета".

"Два правила женщины: обувь – на размер больше, бюстгальтер – на размер меньше".

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"Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет".

"Секс – главное в жизни мужчины, а женщина – это только средство".

"Чем старше женщина, тем короче юбка и выше каблуки".

"Как ни крути, женщина в жизни мужчины бывает только одна. Все остальные – ее тени".

"Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним".

"Короткие платья дольше остаются модными, чем длинные".

"Мода – это иллюзия, что родилась новая женщина, соответствующая своей эпохе".

"Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм".

"Я не занимаюсь модой. Я сама – мода".

"Если женщина хорошо обута, значит она хорошо одета".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в 1926 году дизайнер Коко Шанель создала маленькое черное платье с длинными рукавами и длины миди, которое позже стало очень популярным и является трендовым на сегодняшний день.