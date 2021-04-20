Тренд на маленькое черное платье изменился в 2021 году. Фото

В 1926 году дизайнер Коко Шанель создала маленькое черное платье с длинными рукавами и длины миди, которое позже стало очень популярным и является трендовым на сегодняшний день.

Уже в "ревущие двадцатые" мир увидел Одри Хепберн в знаменитом наряде авторства Юбера де Живанши. Таким образом платье стало символом кокетливости, романтизма и женской красоты. Об этом пишет Elle (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 90-х новое дыхание маленькому черному платью дала принцесса Диана. Вскоре после развода с принцем Чарльзом она вышла в свет в бархатном черном мини, оголив зону декольте и стройные ноги. Это был жест уверенности и веры в себя.

Спустя почти 100 лет этот наряд остается одним из самых популярных, и он должен быть в гардеробе каждой модницы. Так, известные бренды Givenchy, Gucci, Chanel, Versace, Valentino и многие другие выпускают черные платья в новых стилях, которые украсят любую женщину.

Напомним, во многих весенне-летних коллекциях 2021 года появились мотивы эпох 60-х и 70-х. Так, в моду вернулись роскошные наряды с перьями, длина мини, цветочный принт и многое другое.

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