12 вещей из СССР, которые были дома у каждого. Фото
Советская эпоха закончилась 30 лет назад, но многие еще помнят то время и сохраняют предметы быта, которые были распространены в СССР. Эти вещи сейчас уже считают антиквариатом, а через несколько десятков лет они могут стоить очень дорого.
OBOZREVATEL собрал школьные принадлежности, косметику, игрушки и девайсы, которые были в каждом доме в Союзе. Некоторые приборы абсолютно отличались от современных.
Ранее обязательным украшением для новогодней елки была звезда на верхушке.
Вместо стирального порошка использовали пасту.
Лего в СССР было алюминиевой мини-версией настоящей грузовика. Детям приходилось приложить немало усилий, чтобы смастерить автомобиль.
В СССР были модными механические карандаши, которые работали, как современная ручка.
В СССР были однотонные тетради без рисунков.
Ранее в СССР не было принтеров и люди переписывали текст вручную через копирку.
Фен был в виде шапочки. Чехол надевали на голову, где был поток теплого воздуха – таким образом сушили волосы.
Дети сейчас ходят в школу с рюкзаками на любой вкус, а раньше в Союзе у всех были одинаковые портфели.
Детей отправляли в магазин за молоком с бидоном.
Запах духов из СССР узнают из тысячи.
Картина-чеканка – главное произведение искусства СССР. Картины делали на медной пластинке специальными инструментами. Самыми популярными были изображения животных.
Ранее не было смартфонов, чтобы посмотреть в календарь в приложении. Бумажный календарь в СССР был необходимостью в каждой квартире. С его помощью люди узнавали о праздниках и выходных.
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