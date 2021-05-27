12 приборов, которые были в каждом доме в СССР, а сегодня кажутся "каменным веком"

Несколько десятков лет назад людей окружала другая реальность, которая кардинально отличается от современности. Наши смартфоны, мультиварки, телевизоры и комбайны заменяли другие "девайсы".

OBOZREVATEL собрал фото приборов СССР, которые помогали нашим дедушкам и бабушкам в быту сварить кофе или зажечь огонь. Для современного поколения эти предметы стали пережитком прошлого и вряд ли кто-то знает для чего их использовали.

Сейчас в магазинах есть множество ночных торшеров, но в СССР выбор был не велик. Светильник давал теплый разноцветный свет.

Нужно нажать на кнопку, тогда откроется цветок и внутри будет крутится Дюймовочка.

Шагомером можно было установить нужную дистанцию, когда менялись цифры – срабатывал будильник.

Головоломка с шариками, которые нужно сложить по цветам.

В СССР также пользовались электрическими бритвами.

Старый фен с 1980-х работает до сих пор, об этом написал в Pikabu пользователь с ником Domohoziajka.

Вместо трендовых фитнес-резинок использовали тренажер с пружинами.

У каждой бабушки есть ножи, чтобы вырезать печенье различных форм.

Чтобы поджечь огонь на газовой плитке – нужно было использовать эту зажигалку.

В этой емкости можно было сварить кофе прямо в машине.

Пылесос в 1970-х годах был только в состоятельных семьях.

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