12 приборов, которые были в каждом доме в СССР, а сегодня кажутся "каменным веком"
Несколько десятков лет назад людей окружала другая реальность, которая кардинально отличается от современности. Наши смартфоны, мультиварки, телевизоры и комбайны заменяли другие "девайсы".
OBOZREVATEL собрал фото приборов СССР, которые помогали нашим дедушкам и бабушкам в быту сварить кофе или зажечь огонь. Для современного поколения эти предметы стали пережитком прошлого и вряд ли кто-то знает для чего их использовали.
Сейчас в магазинах есть множество ночных торшеров, но в СССР выбор был не велик. Светильник давал теплый разноцветный свет.
Нужно нажать на кнопку, тогда откроется цветок и внутри будет крутится Дюймовочка.
Шагомером можно было установить нужную дистанцию, когда менялись цифры – срабатывал будильник.
Головоломка с шариками, которые нужно сложить по цветам.
В СССР также пользовались электрическими бритвами.
Старый фен с 1980-х работает до сих пор, об этом написал в Pikabu пользователь с ником Domohoziajka.
Вместо трендовых фитнес-резинок использовали тренажер с пружинами.
У каждой бабушки есть ножи, чтобы вырезать печенье различных форм.
Чтобы поджечь огонь на газовой плитке – нужно было использовать эту зажигалку.
В этой емкости можно было сварить кофе прямо в машине.
Пылесос в 1970-х годах был только в состоятельных семьях.
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