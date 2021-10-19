10 звезд с пышными бедрами, которые не собираются худеть. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Папарацци
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Идеальные стандарты красоты уже считаются старомодными

Фигуры некоторых всемирно известных звезд и моделей далеки от идеальных параметров "90-60-90". Однако они совсем не комплексуют, а, наоборот, часто подогревают интерес поклонников к своим формам, надевая сексуальные и облегающие наряды.

К тому же, пышные бедра и ягодицы принесли многим знаменитостям бешеную популярность. OBOZREVATEL собрал фото звездных красавиц, которые гордятся своими "лишними" сантиметрами на бедрах.

  • Дженнифер Лопес

Джей Ло ввела моду на пышные ягодицы

Американская поп-певица Дженнифер Лопес всегда отличалась пышными, но подтянутыми формами. Звезду считают законодательницей моды на большие бедра. Она доказала, что фигура "90-60-90" далека от настоящего идеала. 52-летняя знаменитость не стыдится обнажаться на камеру и щеголять бедрами.

Видео дня

  • Бейонсе

Известная певица Бейонсе радует поклонников откровенными фото

Певица Бейонсе на каждом своем концерте появляется в экстремально коротких юбках и боди. Звезду часто критикуют за то, что она не следит за своей фигурой, однако знаменитость не обращает внимания на зависть других. И некоторые девушки приходят в клинику к пластическим хирургам, чтобы сделать ягодицы "как у Бейонсе".

  • Эмбер Роуз

Эмбер Роуз попадает в камеры папарацци обнаженной

Американская актриса и модель Эмбер Роуз соревнуется с сестрами Кардашьян за звание обладательницы самых пышных ягодиц. Красавица гордится своими формами и утверждает, что такая "роскошь" досталась ей от природы.

  • Игги Азалия

Игги Азалия щеголяет сексуальными ягодицами

Австралийская рэп-исполнительница Игги Азалия обожает танцевать "Twerk" на сцене. Звезда выпустила зажигательную песню "Booty" вместе с легендарной Джей Ло. Отметим, что в клипе они обе танцевали полуобнаженными и совсем не стеснялись своих пышных пятых точек.

  • Ники Минаж

Ники Минаж обожает сексуальные наряды

Американская певица Ники Минаж не скрывает, что ее пышные бедра – заслуга пластического хирурга. Звезда всегда подчеркивает свои ягодицы латексными лосинами, обтягивающими юбками или выступает в одном боди.

  • Мэрайя Кэри

Эпатажная певица Мэрайя Кэри участвовала в откровенных фотосессиях

Певица Мэрайя Кэри обладает невероятной женственной фигурой "песочные часы". Даже когда звезда сильно набирает вес, ее округлые бедра сводят с ума мужчин.

Отметим, что знаменитость не стеснялась позировать в купальниках, даже когда у нее было более 20 лишних килограммов.

  • Эшли Грэм

Пышную фигуру Эшли Грэм обожают поклонники

Эшли Грэм – самая высокооплачиваемая plus size модель в мире. Она стала иконой бодипозитива, хотя многие обвиняют ее в "пропаганде ожирения". Звезда Instagram не обращает внимания на критику, публикуя фото со складками и целлюлитом.

Натуральная женская фигура Грэм не вписывается в идеализированные рамки, именно по этому ее обожают миллионы поклонниц в мире.

  • Ким Кардашьян

Ким Кардашьян публикует фото в купальниках

Светская львица Ким Кардашьян стала одной из самых богатых женщин планеты благодаря череде пластических операций и своей яркой внешности. О ее знаменитой пятой точке слагают даже песни.

  • Карди Би

Карди Би часто позирует обнаженной перед камерами

Рэп-исполнительница Карди Би раньше работала стриптизершей в ночном клубе, поскольку ее фигура с юности привлекала мужчин. Сейчас ее синглы попадают в мировые чарты, а клипы с сексуальными танцами набирают сотни миллионов просмотров.

  • Кайли Дженнер

Кайли Дженнер обладает пышными формами.

Блогер и бизнесвумен Кайли Дженнер также обожает подогревать интерес поклонников фотографиями в купальниках. Светская львица обладает подтянутыми формами. Но она не скрывает, что ее красота – результат многочисленных пластических операций.

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