10 вещей, которые не может делать Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон беспрекословно следует королевскому протоколу и отказывается от многих, казалось бы, безобидных вещей. К примеру, ей нельзя красить ногти ярким лаком или заводить страницу в социальной сети.

Так, супруга герцога Кембриджского Уильяма не подпишет открытку поклонникам, потому что может ставить свою подпись только на официальных документах. Об этом пишет издание Independent.

Что нельзя делать Кейт Миддлтон. Getty Images

А вот от любимых алых, бордовых или розовых оттенков лака Кэтрин пришлось отказаться по требованию Елизаветы II.

Заводить личную страницу в социальной сети запрещается, потому что появляется риск взлома аккаунтов хакерами.

Герцогиня не может ходить на работу с 9 до 6, поскольку теперь она занимается социально значимыми делами: посещает открытия больниц и спортивных клубов, вместе с мужем ведет образовательный проект.

Вещи, которые запрещены Кейт Миддлтон. Getty Images

Миддлтон обязана следовать примеру бабушки мужа, которая за много лет супружеской жизни с принцем Филиппом никогда не позволяла себе проявлять чувства на публике.

Кейт нельзя одной ходить за покупками, потому что это может быть небезопасно.

Изделия из натурального меха не приветствуются в королевской семье, и они тоже входят в список запретов.

Герцогине Кембриджской нельзя есть устрицы и мидии, как и другим членам британской королевской семьи.

10 вещей, которые нельзя делать Кейт Миддлтон. Getty Images

Также Кейт запрещено открыто выражать свои политические взгляды и голосовать на выборах.

Елизавета II уже давно не разрешает родным играть в популярную игру "Монополия", поскольку в процессе игроки становятся жестокими.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Миддлтон удивила умением создавать разные образы в одних и тех же платьях. Ей удается достигнуть желаемого эффекта с помощью новой прически или правильно подобранных деталей.