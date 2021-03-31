10 речей, які не може робити Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон беззаперечно дотримується королівського протоколу і відмовляється від багатьох, здавалося б, нешкідливих речей. Наприклад, їй не можна фарбувати нігті яскравим лаком чи заводити сторінку в соціальній мережі.

Так, дружина герцога Кембриджського Вільяма не підпише листівку шанувальникам, тому що може ставити свій підпис тільки на офіційних документах. Про це пише видання Independent.

Що не можна робити Кейт Міддлтон. Getty Images

А ось від улюблених червоних, бордових або рожевих відтінків лаку Кетрін довелося відмовитися на вимогу Єлизавети II.

Заводити особисту сторінку в соціальній мережі забороняється, тому що з'являється ризик злому акаунтів хакерами.

Герцогиня не може ходити на роботу з 9 до 6, оскільки тепер вона займається соціально значущими справами: відвідує відкриття лікарень і спортивних клубів, разом із чоловіком веде освітній проєкт.

Речі, які заборонено Кейт Міддлтон. Getty Images

Міддлтон зобов'язана наслідувати приклад бабусі чоловіка, яка за багато років подружнього життя з принцом Філіпом ніколи не дозволяла собі проявляти почуття на публіці.

Кейт не можна одній ходити на закупи, тому що це може бути небезпечно.

Вироби із натурального хутра не вітаються в королівській родині, і вони теж входять у список заборон.

Герцогині Кембриджській не можна їсти устриці і мідії, як й іншим членам британської королівської сім'ї.

10 речей, які не можна робити Кейт Міддлтон. Getty Images

Також Кейт заборонено відкрито висловлювати свої політичні погляди і голосувати на виборах.

Єлизавета II вже давно не дозволяє рідним грати в популярну гру "Монополія", оскільки в процесі гравці стають жорстокими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кейт Міддлтон здивувала умінням створювати різні образи в одних і тих самих сукнях. Їй вдається досягти бажаного ефекту за допомогою нової зачіски чи правильно підібраних деталей.