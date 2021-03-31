10 речей, які не може робити Кейт Міддлтон
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон беззаперечно дотримується королівського протоколу і відмовляється від багатьох, здавалося б, нешкідливих речей. Наприклад, їй не можна фарбувати нігті яскравим лаком чи заводити сторінку в соціальній мережі.
Так, дружина герцога Кембриджського Вільяма не підпише листівку шанувальникам, тому що може ставити свій підпис тільки на офіційних документах. Про це пише видання Independent.
А ось від улюблених червоних, бордових або рожевих відтінків лаку Кетрін довелося відмовитися на вимогу Єлизавети II.
Заводити особисту сторінку в соціальній мережі забороняється, тому що з'являється ризик злому акаунтів хакерами.
Герцогиня не може ходити на роботу з 9 до 6, оскільки тепер вона займається соціально значущими справами: відвідує відкриття лікарень і спортивних клубів, разом із чоловіком веде освітній проєкт.
Міддлтон зобов'язана наслідувати приклад бабусі чоловіка, яка за багато років подружнього життя з принцом Філіпом ніколи не дозволяла собі проявляти почуття на публіці.
Кейт не можна одній ходити на закупи, тому що це може бути небезпечно.
Вироби із натурального хутра не вітаються в королівській родині, і вони теж входять у список заборон.
Герцогині Кембриджській не можна їсти устриці і мідії, як й іншим членам британської королівської сім'ї.
Також Кейт заборонено відкрито висловлювати свої політичні погляди і голосувати на виборах.
Єлизавета II вже давно не дозволяє рідним грати в популярну гру "Монополія", оскільки в процесі гравці стають жорстокими.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кейт Міддлтон здивувала умінням створювати різні образи в одних і тих самих сукнях. Їй вдається досягти бажаного ефекту за допомогою нової зачіски чи правильно підібраних деталей.