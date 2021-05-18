7 вещей из СССР, которые все спешат выбросить, но они нужны дома

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Некоторые предметы со временем не теряют свою актуальность

Обычно с развитием технологий на смену старым предметам приходят новые. Однако, есть вещи, которые не нуждаются в новациях.

OBOZREVATEL собрал предметы быта еще со времен СССР, которые вам еще пригодятся. Уличный термометр, хлебница и другие приспособления хорошо уживаются в современных реалиях.

Хлебница защищает пищу от пыли и лишних запахов. Хлебо-булочные продукты в закрытой посуде из металла или дерева дольше хранятся, поэтому на каждой кухне должно быть для нее место.

Корзина для хранения хлеба должна быть в каждой кухне.

Современные хозяйки редко используют фартуки, потому что считают их пережитком прошлого. Фартук защитит вашу одежду, ведь в процессе приготовления пищи без пятен невозможно обойтись.

Фартук сохранит вашу одежду чистой на кухне.

Вряд ли у кого-то хоть раз рвалась эта сумка, потому что она может выдержать абсолютно все. Ранее с такими пакетами ездили в путешествия, ходили в магазин и активно использовали в быту. Сейчас же настолько прочный пакет невозможно найти, поэтому не стоит выбрасывать его в мусор.

В этом пакете можно носить любые предметы и он останется целым.

Первое блюдо сейчас принято подавать порциями, а чаще всего суп разливают по тарелкам прямо за столом. Супник выглядит более привлекательно, к тому же ваши гости без излишнего внимания смогут досыпать себе дополнительную порцию.

Супник – тарелка, в которой подают суп к столу.

Несмотря на технический прогресс, прогноз погоды синоптиков может быть ложный. На разных ресурсах данные отличаются, а самый надежный способ узнать температуру воздуха – установить термометр на улице.

Термометр на улице – лучше, чем прогноз погоды.

Каждая хозяйка скажет, что старые чугунные формы для выпечки значительно лучше, чем современные алюминиевые, которые быстро портятся.

Старые формы для выпечки гораздо качественнее.

Электрическая мясорубка – удобная, дорогая, но не надежная вещь. Если вы купили автоматизированный прибор, не стоит выбрасывать механичную мясорубку, которая сможет выручить вас, если не будет электроэнергии или сломается техника.

Мясорубка занимает мало места и удобная в использовании.

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