7 вещей из СССР, которые все спешат выбросить, но они нужны дома

Обычно с развитием технологий на смену старым предметам приходят новые. Однако, есть вещи, которые не нуждаются в новациях.

OBOZREVATEL собрал предметы быта еще со времен СССР, которые вам еще пригодятся. Уличный термометр, хлебница и другие приспособления хорошо уживаются в современных реалиях.

Хлебница защищает пищу от пыли и лишних запахов. Хлебо-булочные продукты в закрытой посуде из металла или дерева дольше хранятся, поэтому на каждой кухне должно быть для нее место.

Современные хозяйки редко используют фартуки, потому что считают их пережитком прошлого. Фартук защитит вашу одежду, ведь в процессе приготовления пищи без пятен невозможно обойтись.

Вряд ли у кого-то хоть раз рвалась эта сумка, потому что она может выдержать абсолютно все. Ранее с такими пакетами ездили в путешествия, ходили в магазин и активно использовали в быту. Сейчас же настолько прочный пакет невозможно найти, поэтому не стоит выбрасывать его в мусор.

Первое блюдо сейчас принято подавать порциями, а чаще всего суп разливают по тарелкам прямо за столом. Супник выглядит более привлекательно, к тому же ваши гости без излишнего внимания смогут досыпать себе дополнительную порцию.

Несмотря на технический прогресс, прогноз погоды синоптиков может быть ложный. На разных ресурсах данные отличаются, а самый надежный способ узнать температуру воздуха – установить термометр на улице.

Каждая хозяйка скажет, что старые чугунные формы для выпечки значительно лучше, чем современные алюминиевые, которые быстро портятся.

Электрическая мясорубка – удобная, дорогая, но не надежная вещь. Если вы купили автоматизированный прибор, не стоит выбрасывать механичную мясорубку, которая сможет выручить вас, если не будет электроэнергии или сломается техника.

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